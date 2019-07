CEO RAZRED SE DROGIRA, A NJIH 10 I DILUJE: Očajnički apel majke srednjoškolke iz Pule! Ćerku je jedva skinula sa droge, a dileri je našli posle pet minuta!

Ovo su reči majke jedne pulske srednjoškolke koja se do svoje šesnaeste godine već, kako kaže majka, navukla na alkohol i sve moguće droge, osim na heroin.

"Najgore od svega je što mnogi roditelji ne vide što im se zbiva s decom. Ne žele da vide problem jer, što se njih tiče, problema nema, njihova su deca odlični đaci! Samo nižu petice… Zdravo se hrane. Kao argument da je sve u redu s decom koriste konstataciju da čak ni kolu ne piju, prepričava ova Puljanka koja želi ukazati na problem raširenosti i dostupnosti droge među srednjoškolskom, ali, kako tvrdi, čak i osnovnoškolskom populacijom.

"To su reči tih roditelja koji ili ne žele da vide da im je dete nakljukano svim i svačim, ili umanjuju problem. Veliki broj pulskih srednjoškolaca se bukvalno razvaljuje drogama poput amfetamina, DMT-a, MDMD-a, klonazolama, LSD-a… Ne znaju gde su, haluciniraju, pogađa ih amnezija, agresivni su. Nasilni su jedni prema drugima. U uzrastu kad bi trebali da se razvijaju, doživljavaju prve ljubavi i prva razočarenja, oni su gori od zombija. Ali, bitno da imaju sve petice u školi, ogorčeno će ova majka koja, budući da u Puli nema psihijatara i psihologa koji bi se bavili tinejdžerima, više od pola godine vodi ćerku psihijatru u Rijeku.

Njena ćerka se, zahvaljujući terapijama i velikom porodičom angažmanu, ali i podršci profesora, uspela da oslobodi zavsnosti od opijata i alkoholu. Sad već duže vreme čista od svega, nedavno je izašla s društvom do Titovog parka, gde se navečer okuplja veći broj pulskih srednjoškolaca, odnosno mladih.

"Vratila se kući zgrožena. Sedela je tamo s društvom i odjednom im je neki nepoznati dečko prišao s mobilnim na kojem su bile već pripremljene lajne spida. Niko od njih nije ga poznavao, a ispostavilo se da po celom parku kruže mobilni s lajnama. Droga među njima kruži na otvorenom, javnom prostoru, kao da je to najnormalnija stvar na svetu. Niko se ne skriva. Droga je prejeftina, previše je ima i svugdje je dostupna. Ono što je ćerku i njeno društvo zgrozilo je što nikog nije briga. I ona i njezini vršnjaci zaista imaju utisak da nikome u ovom društvu nije stalo do njih. U Puli nema mesta gdje bi ona mogla izaći i samo popiti piće. Nema mjesta na kome se ne može doći do droge. O težini ovog problema govori i činjenica da su od njih 28 u razredu gotovo svi uzimali drogu, a 10 ih je dilovalo kako bi pokrilo svoje potrebe. Pa je li to normalno?! Shvativši da su učenici na drogama, jedan je profesor predložio da se u školi počnu sprovoditi redovna testiranja, ali mnogi su se roditelji tome usprotivili smatrajući to zadiranjem u privatnost. Oni ili okreću glavu od problema, ili misle da će ga rešiti sami, unutar svoje porodice. Ili je u pitanju sram, srozavanje obiteljske časti i ugleda", pita se ova očajna majka.

Kurir.rs/Glas Istre

Foto: Profimedia

Kurir