ANTE PAVELIĆ GA JE LIČNO SMISLIO: Hrvatski portal objašnjava zašto je Za dom spremni isključivo ustaški pozdrav!

to političari vrlo dobro znaju

Kao i svake godine, Srbija se sa nelagodom seća ubijanja i proterivanja 250.000 Srba u hrvatskoj akciji "Oluja", dok Zagreb to slavi.

Obeležavanje godišnjice "Oluje" ponovo je pokrenulo diskusiju o pozdravu "Za dom spremni". Pripadnici HOS-a (Hrvatskih odbrambenih snaga, paravojne formacije radikalnih nacionalista) su u Kninu na sav glas uzvikivali ove reči uprkos tome što ih je hrvatski sud jasno proglasio pozdravom korišćenim u NDH i manifestacijom rasističke ideologije.



Hrvatski ministar pravde Dražen Bošnjaković je uzvikivanje ovog pozdrava pokušao da opravda tako što je istakao da on ne poziva na mržnju ako ga pripadnici HOS-a izriču u svom "komemorativnom prostoru".

foto: BETA/HINA/EV



Tim povodom je portal Index.hr objavio opširan tekst u kome objašnjava zašto je "Za dom spremni" isključivo ustaški pozdrav, ko god ga i na kom god mestu uzvikivao.

"Prvi čovek pravosuđa je time zauzeo stav predsednice Kolinde Gabar-Kitarović koja se u februaru zaletela sa izjavom da je to "stari hrvatski pozdrav", da bi se potom vadila da on to baš i nije, ali da ipak i jeste. Nešto kao slavna Šrodingerova mačka koja je u kutiji u umnom eksperimentu istovremeni i mrtva i živa. Ovakvim interpretacijama u nastojanju da se dodvore radikalnim desničarima u svojim redovima, a posebno HOS-ovcima koji će teško odustati od tog pozdrava, ministar i predsednica se nisu ogrešili samo o pravosuđe i istoriju, već i o zdravu pamet i pamćenje", piše portal.

Isključivo ustaška parola

foto: Beta

Istorija je utvrdila da "Za dom spremni" nije stari hrvatski pozdrav, ni u kakvoj varijanti ili kombinaciji.

Hrvoje Klasić, profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, potvrdio je da ne postoji nijedan dokument pre pojave ustaškog pokreta u kome se pominje fraza sastavljena od ove tri reči. Sa druge strane, stotine dokumenata od osnivanja Nezavisne države Hrvatske navode te reči kao ustaški pozdrav.

foto: Beta

Štaviše, postoje i brojni dokazi da je Ante Pavelić lično smislio taj pozdrav.

"Logično je da je on to uradio kada se zna da su fašističke strukture u svojim ideologijama želele da dolaskom na vlast uvode nove termine kao najavu novog doba, poretka i čoveka. NDH u tome nije zaostajala. Sve te priče o tome da taj pozdrav dolazi od bana Jelačića, Nikole Šubića Zrinskog i slično najobičnije su izmišljotine", objasnio je Klasić.

foto: Profimedia

Kratko pamćenje političara

To što se pojavljuju takve izmišljotinje nije neobično, ali može biti iznenađujuće kada njih stvaraju ljudi poput predsednice države, premijera i članova Hrvatske akademije nauka i umetnosti.

"Čudno je da nikada nisu zatražili da im neko predstavi makar jedan dokument koji bi potvrdio postojanje pozdrava pre ustaškog pokreta. I Tuđman je smatrao da je pozdrav neprikladan jer je ustaški, pa su u vojsku uvedeni "domovini verni" i "pozdravi domovini"", tumači Klasić.



"Najbitnije je ko uzvikuje"

Nakon što je svima u Hrvatskoj postalo jasno da nije moguće dokazati da je "Za dom spremni" stari pozdrav, u političkom vrhu se pojavila teza da nije ni bitno koliko je star, jer on ima skroz drugačiji kontekst kada ga koriste HOS-ovci.

Ideja političara verovatno ta da će ako se dovoljno dugo bude ponavljalo da je HOS-ovsko "Za dom spremni" sasvim različito od ustaškog i to postati deo "stare hrvatske istorije". A ako ga HOS-ovci budu redovno uzvikivali na raznim komemoracijama, on će postati "stari pozdrav" za sve Hrvate.

Marko Skejo, bivši zapovednik HOS foto: Youtube/Printscreen

Međutim, i sami čelni ljudi tih komemoracija su upozorili da su HOS-ovci početkom devedesetih taj podrav preuzeli samo i isključivo po uzoru na ustaše na koje su se ugledali.

"I političari su rekli, Hasanbegović, Nazor i još neki da je to preuzet ustaški pozdrav. To dokazuje da HOS-ovci koji žele da ukažu na razliku između svog i ustaškog pozdrava lupetaju gluposti", rekao je pre dve godine na televiziji penzionisani general HOS-a Anto Prkačin.

Klasić ističe da se i na tom primeru vidi "kratko pamćenje" hrvatskih političara.

"Naime, 1991. kada se osnivao HSP i kada je ta stranka osnivala HOS, tadašnji prvaci poput Đapića, Parage i Paradžika, nikada nisu tvrdili da je 'Za dom spremni' nekakav stari hrvatski pozdrav, nego su se otvoreno ponosili ustaškom tradicijom, slavili sa ta vremena i te ličnosti. Dakle, oni sami nikada nisu taj pozdrav koristili kao stari hrvatski. Zanimljivo je da 20 godina kasnije njih brane od nečega od čega nisu želeli da budu odbranjeni. To je po meni zamena teza, a zašto je to važno? Zato što će danas neki reći da taj pozdrav možda i potiče iz NDH, ali da je ovaj koji se danas koristi zapravo iz Domovinskog rata. Ipak, činjenica da su osnivači HOS-a taj pozdrav koristili baš zato što je bio ustaški pokazuje da njegovo današnje korištenje nije samo podsetnik na Domovinski rat, već i na NDH", zaključio je istoričar.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: Beta/Youtube/Profimedia

Kurir