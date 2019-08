ISPOVESTI MIGRANATA O NASILJU HRVATSKE POLICIJE: Ubace nas u kombi i voze nazad na granicu, skinu nam obuću, uzmu novac i telefone! Ako neko nešto kaže, udaraju ga!

Migranti tvrde da hrvatska policija nakon što ih uhvate kada uđu u Hrvatsku neretko koristi nasilje i proteruje ih bez pravne procedure preko granice, piše Dojče vele. Samo želje nastaviti dalje

"Uspemo da pređemo granicu, uzmemo taksi koji nas čeka na određenoj lokaciji koja je ranije dogovorena. Pred granicom sa Slovenijom nas uhvati hrvatska policija. Ubace nas u kombi i voze nazad na granicu gde smo ušli. Tu nam poskidaju obuću, uzmu novac, polupaju telefone i poređaju u vrstu.

Ako neko nešto kaže, udaraju ga. Jednom iz grupe su slomili ruku. Onda nas tako bose pošalju nazad da se vratimo kroz šumu", ispričao je 18-godišnji Uzeir iz Pakistana koji je već šest puta pokušao da pređe granicu na putu za Italiju. Međutim, Uzeir ne želi da odustane.

"Neću odustati. Šta ću tu? Niko ne želi da nas zaposli, jer ne znamo jezik, jer nas se boje. Mi samo želimo da idemo dalje, pustite nas!", kaže on.

Pokrenuta istraga

Pripadnici Granične policije BiH su pre desetak dana pronašli oko 18 migranata na teritoriji opštine Velika Kladuša, u neposrednoj blizini granice s Hrvatskom. Navodno uz korišćenje sile, hrvatski policajci su migrante vratili nazad. Nakon što su se svi požalili na povrede uključilo se tužilađtvo BiH.

Nedavno je gradonačelnik Bihaća, Šuhret Fazlić rekao da se osobno uverio da hrvatska policija vraća migrante na teritorij BiH, čak i one koji nikada tu nisu bili, piše DW.

Nesređena politika prema migrantima

Dok Bosna i Hercegovina u osnovi uopšte nema neku razrađenu politiku prema migrantima, pa ih policija kantona ne zaustavlja na putu prema Plješivici i Hrvatskoj, Vlada Republike Srpske izričito se protivi smeštanju migranata na svojoj teritoriji.

Budući da postoji obaveza prema zahtevima EU, planira se otvaranje prihvatnog centra u Medenom Polju kod Bosanskog Petrovca. Sadašnji prihvatni kamp Vučjak nije prihvatljiv jer se nalazi na granici s EU, tako da postoji plan da se taj kamp ugasi, a migranti prebace u Medeno Polje.

Jedva čeka da se presele

Mladen Bujanović iz Zagreba, koji svaki vikend dolazi u porodičnu kuću u blizini kampa Vučjak, rekao je da jedva čeka njihovo preseljenje.

"Nije čoveku svejedno. Mi smo sedeli noćas do jedan, celu noć su se čuli. Više ih policija čak ne dovozi do kampa, nego ih istovari tu u blizini, a oni se onda opet vrate. Njih je dvojica na dvadeset migranata u vozilu. Mislim da nikome nije lagodno kada ih vidi. Prije nekoliko večeri smo sedili vani i videli njih tridesetak u grupi kako ide prema planini, gore. Moraš se ti usuditi krenuti na to, ej. Sve je puno mina. Upuštaš se u avanturu, a ne znaš što te čeka gore", rekao je Bujanović koji ima razumevanje za probleme migranata.

Kurir.rs/DW

Foto: AP

Kurir