ZAOŠTRAVA SE PROTEST HRVATSKIH PROSVETARA: Sutra štrajkuju zagrebačke škole

Prema sindikalnim podacima, danas su štrajkovale škole u Osječko-baranjskoj, Šibensko-kninskoj i Istarskoj županiji i odziv je, prema podacima jutarnje smene, bio oko 87 odsto u srednjim i oko 84 odsto u osnovnim školama.

Prvi put se održava takozvani cirkularni štrajk, što znači da su prvog dana štrajka prošlog četvrtka štrajkovale sve škole u Hrvatskoj, a od petka škole u pojedinim županijama, a sindikati svakodnevno obaveštavaju javnost o rasporedu blokade. Tako je sutra na redu Grad Zagreb.

"On je toliko velik i imamo toliko puno podružnica i škola i obuhvatiće puno više zaposlenih i članova sindikata nego što obuhvataju različite kombinacije različitih županija", rekao je danas novinarima predsednik Nezavisnih sindikata zaposlenih u srednjih školama Hrvatske Branimir Mihalinec. On je najavio da će sindikati sutra održati konferenciju za novinare na Markovom trgu, gde se nalaze sedišta Vlade i Sabora, i to uoči sednice Vlade.

U hrvatskim osnovnim i srednjim školama štrajk je počeo prošlog četvrtka pošto je propao pokušaj mirenja dva školska sindikata i Vlade koja je odbila zahteve za povećanjem koeficijenata složenosti poslova od šest odsto.

Vlada je sindikatima ponudila povećanje dodataka na platu za dva odsto od 1. oktobra i dva odsto od 1. juna iduće godine, utvrdivši da koeficijent složenosti poslova nije predmet pregovora.

Štrajk prosvetara uzdrmao je vladajuću koaliciju, jer Hrvatska narodna stranka (HNS) iz koje dolazi ministarka obrazovanja Blaženka Divjak, podržava zahteve prosvetnih radnika. Oni su najavili da će napustiti koaliciju ukoliko Vlada ne ispuni zahteve sindikata.

I gradonačelnik Zagreba Milan Bandić iz Stranke rada i solidarnosti takodje je tražio od Vlade da ispuni zahteve školskih sindikata.

Iz Vlade, medjutim, poručuju da nema razloga za štrajk i da su ponudili maksimalo koliko se može u ovom trenutku, ali da su i dalje otvoreni za razgovore.

