OVO JE ČOVEK KOJI JE UBIO ŽENU I BACIO JE U SEPTIČKU JAMU: Kad su ga izveli u lisicama, gledao je sinove u oči i smejao se! Trpela je svašta, bojala se čašu vode da popije (VIDEO)

"Nije to čovek, to je životinja! Ne vjerujem u njegov PTSP jer on je ludak oduvek bio. Izbo je moje dete nožem i bacio je u septičku jamu, a onda je, pre dve nedelje, došao kod mene i mog muža koji boluje od raka, grlio nas i ljubio. Maltretirao ju je ceo život ali ona je to krila zbog svojih sinova i jer nije nigde radila, nije imala svoj novac, a on joj nije dao da radi. Morala je da trpi i ćuti. Kako je koji stasao, tako ga je poslala k meni, da ih pomeri od oca tiranina. Nekada bi otišla od njega, kada bi joj prekipelo, ali ne možeš od gada otići. Žalila mi se ali nikada nije rekla baš sve što joj se događalo. Nažalost, sad vidim da sam je zapravo loše slušala. Da sam bolje slušala odvukla bih je i dovela kući", kroz suze govori Ljerka Kleković, majka ubijene Anice Buile (45) iz Petrovaca kod Vukovara.

Upravo je ona prijavila policiji ćerkin nestanak još 29. jula kada je shvatila da ne uspeva da je dobije na telefon punih mesec dana.

Tri meseca kasnije, policija je otkrila gnusan zločin. Osumnjičeni za ubistvo je Zoran Buila (50), Aničin suprug. Policiji je govorio kako ga je žena napustila zbog nesređenih bračnih odnosa a to je potkrepljivao porukama koje je navodno dobijao od nje, a koje je zapravo, kako se kasnije ispostavilo, slao sam sebi.



Buila je po selu svima govorio kako ga je žena napustila, a potom policiji dojavljivao kako je otišla da radi sezonu na moru, pa je viđena ovde i onde. Par dana nakon što je Aničina majka prijavila nestanak on je policiji pokazao poruke koje mu je navodno supruga poslala sa svog telefina. On je zapravo zadržao njen mobilni nakon što ju je ubio i sam sebi slao poruke. Seo bi u automobil, krenuo da se vozi po selima u okolini Vukovara i Vinkovaca, kako bi signal sa mobilnog išao u raznim smerovima, i slao poruke na svoj telefon.

Stvarao bi čitavu konverzaciju koju je potom pokazivao porodici i policiji. Međutim, onda je učinio jednu grešku. Umesto sa svog telefona, poruku svom kumu greškom je poslao sa Aničinog!

"Upravo te poruke stavile su njega na prvo mesto osumnjičenog. Utvrdili smo da ih nije slala ona i potom ga podvrgli poligrafu. Pojavile su se kontradiktornosti u njegovim izjavama pa smo potom ponovo išli detaljno da pretražimo njihovu kuću. Tek tada uočili smo da je septička jama dodatno osigurana. Ispumpavanjem jame otkriveno je telo zamotano u ćebad i čaršave, 6. novembra. Supružnici su se posvađali a potom i potukli. Osumnjičeni je uzeo nož i ubo Anicu, zamotao je i bacio u septičku jamu", kažu u policiji.

"Od maja ove godine mama i Zoran živeli su sami u kući. Nas četvoro braće otišli smo od njih, svako u nekom periodu života. Ja sam otišao čim sam mogao jer nisam više hteo da trpim njega tiranina, njegov vojni režim. Bio je nikakav otac, prestrog i nasilan. Nažalost, zvao sam ga ocem celog svoj života iako mi nije biološki otac", kaže Ivan Smolčić (26) koji je zapravo Aničin sin iz prvog braka.

"Mama je bila trudna samnom kada su se moji roditelji rastali. Imao sam pet godina kada je mama upoznala Zorana i kada smo se kod njega preselili. Bio je oduvek strog, lud, u početku je pio, pa je završio na psihijatriji, a onda su mu rekli da ima PTSP i dali mu tablete za živce no, on ih baš nije uzimao. Brak su imali nikakav jer je on često bio nasilan, ali mama je to trpela verovatno zbog nas dece. Dobili su još dvoje sinova, ali i prema njima je bio takav. Svi smo živeli zajedno, a onda je moj stariji brat otišao, oženio se, ja sam otišao kod bake u Ivankovo čim sam mogao, potom je i treći brat odselio. Ostao je samo najmlađi, njemu je 20 godina. I on je hteo da ode pa sam ga u maju doveo kod bake, da živi sa nama. Mama je htela da ode od Zorana ali ga se bojala, zapravo se najviše bojala ostaviti brata samog sa njim. Svi smo ga se bojali pa mu se niko nije suprotstavljao ni kad je mamu dirao. Sad mi je krivo. Da smo je branili možda do ovoga ne bi došlo", kaže Ivan.

On kaže da su je tražili danima.

"Kad je Zoran došao da pokaže mamine poruke odmah sam znao da to nije ona pisala. Ona nikada ne bi nas sinove nazivala lažovima i propalicama, a što je pisalo u jednoj od poruka. Nekoliko puta sam ga pitao gde je mama, neka kaže ako joj je nešto uradio. On me je grlio i ljubio, govorio da ne zna, da nas je sve ostavila. Pre deset dana bio sam opet kod njega, rekao sam mu da mu ne verujem, pretražio sam celu kući da nađem bilo što. Sve njene stvari bile su tamo, sve cipele. Pa odnela bi nešto da je otišla. Sedeo sam dva metra od te septičke jame i razgovarao sa njim. Kada su našli telo, on me je hladnokrvno gledao u oči, smeškao se čak", priznaje Ivan.

Komšije su ispričale kako su žrtva i njen suprug bili u lošim odnosima.

"Pričala je kako se boji čak i čašu vode da popije", rekla je meštanka Marica.

