MILANOVIĆ: Tuđmana bi danas izbacili iz HDZ, ovi što se pozivaju na njega su smešni

"On bi dobio šut-kartu iz stranke. On je bio Titov general, od Tita je dobio viletinu, luksuzan stan u Nazorovoj, koji je privatizivao preko reda. On je za Hrvatsku bio spreman provesti neko vreme u zatvoru, bio je prkosan i imao je gard. Nije često bio u pravu, ali je tada u bitnim stvarima bio u pravu, i to su mnogi hrvatski građani prepoznali", prenosi Index.hr.

"I zato je on mogao kao bivši partizan, komunista, Titov general, koji je jako profitirao od tog sistema, ali je i kažnjen, biti prihvaćen kao lider i voditi Hrvatsku u to teško vreme. Nažalost dopustio je da ga okruže ljudi najnižeg mogućeg kvaliteta, a svi ovi koji se danas pozivaju na njega su smešni ljudi - svi. Na njega se može pozivati njegov sin i to je to", rekao je Milanović.

(Kurir.rs/FoNet/Foto: EPA)

