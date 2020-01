DRAMA U SPLITSKOJ BOLNICI Bivši policajac pretio lekarima: Onaj je pobio trojicu, a koliko bi ja trebalo da ih POBIJEM?!

Splitska policija uhapsila je u sredu u večernjim satima S.D. (47) zbog pretnji smrću lekarima i medicinskom osoblju Zavoda za kardiohirurgiju splitskog KBC.

Bivši policijski službenik je oko 12.30 sati pozvao KBC telefonom i nakon što je slušalicu podigla medicinska sestra zatražio je da mu da lekara koji vodi lečenje njegove majke.

Pojasnio joj je da je lekar obećao da će majka biti operisana sredinom januara, ali da se do sad to nije dogodilo, a da on nikako ne može da dođe do njega niti mu se ovaj odgovara na pozive.

Kad je medicinska sestra rekla da mu ne može dati lekara na telefon on je izgubio živce i revoltiran rekao: "Onaj momak je pobio trojicu, koliko bih ja trebalo da pobije - pet ili deset".

Rekao je i da ništa ne funkcioniše pa je onda zapretio da će, ako se išta dogodi njegovoj majci, ubiti i lekara i još deset ljudi.

Bivši policajac je ubrzo uhapšen a svojim nekadašnjim kolegama navodno je priznao da je zvao i da je izrekao grube reči, no negirao je da je pretio rečima koje je medicinska sestra zapisala i koje su prijavljene. Policija je od istražnog sudije Županijskog suda u Splitu zatražila nalog za pretres njegovog stana.

Kako saznajemo, 47-godišnjak boluje od težeg oblika PTSP-a i leči se kod psihijatra. Nakon završetka kriminalističke obrade se očekuje da će biti odveden kod istražnog sudije koji će odlučivati o istražnom zatvoru, ako ga Tužilaštvo predloži.

Kurir.rs/Slobodna Dalmacija

