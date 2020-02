DEMOGRAFSKI HOROR U HRVATSKOJ: Sve manje radnika, sve više penzionera, svaki 6-ti ima penziju od 133 evra!

Uz to, život u penziji opisan je tragičnom činjenicom da čak 163.000 Hrvata ima bijednu penziju od 1.000 kuna (133 evra) mesečno. Prosečna penzija u decembru prošle godine bila je 2,5 puta veća, odnosno iznosila je 333 evra, saznaje RTL. Sve to dovodi do rizika od siromaštva i nestabilnosti u penzionom sistemu.

„U poslednjih deset do 15 godina izgubili smo oko pola miliona ljudi, bilo negativnim prirodnim priraštajem bilo odlaskom ljudi iz Hrvatske. Rešenje treba tražiti i u ubrzanju rasta ekonomije, jer brži rast znači veće plate ljudima, veće bruto plate, a to znači i veće isplate i penzijskim i zdravstvenim fondovima “, kaže Branko Grčić, ekonomski analitičar.

Međutim, ovo je samo mali deo slike siromašne populacije u Hrvatskoj. Naime, oni su jedna od najstarijih nacija na svetu.

"Mi smo, prema kriterijumima UN-a, peta najstarija populacija na svetu. Samo preko 80 godina Hrvatska ima više od 180.000, a preko 65 godina neverovatnih 770.000 “, rekao je demograf Stjepan Sterc.

