NE ZNAJU ŠTA ĆE! U Dubrovniku spustili cene i 60 odsto ali turista nigde! Grad prazan, ugostitelji očajni!

Prema podacima sistema za prijavu i odjavu gostiju eVisitor, 5. jula 2020. godine u Dubrovniku je boravilo 2.145 gostiju, što je tek 13 odsto od broja gostiju prošle godine koji su boravili u tom gradu na taj dan 2019, kada su ostvarena 24.824 noćenja.

Iz Turisticke zajednice Dubrovnika navode da su u hotelskom smeštaju u tom gradu trenutno najbrojniji gosti iz Nemačke, Hrvatske i BiH, a u privatnom smeštaju najviše borave Nemci, Francuzi i Poljaci.

Boljoj situaciji su se početkom sezone nadali i dubrovački ugostitelji, prenosi portal Index.

Predsednik Udruženja ugostitelja Dubrovnika Ante Vlašić kaže da trenutni prihodi koje ostvaruju neće biti dovoljni za pokrivanje osnovnih troškova.

"Većina mojih kolega ostvaruje promet i prihode u visini do 10 odsto u odnosu na one prošlogodišnje. Otprilike se to poklapa i sa brojem gostiju koji dolaze u Dubrovnik... Možda je taj procenat čak i nešto manji, jer smo izgubili dnevne izletnike, na primer iz BiH i Crne Gore, kao i kruzerske goste", izjavio je.

Na novonastalu situaciju se, kako kaže, niko nije pripremio, posebno jer je prošla sezona bila rekordna, a za ovu je čak bilo najavljeno smanjenje PDV-a, što bi ugostiteljima bila dodatna olakšica.

U odnosu na restorane, nešto bolje stoje kafići koji rade cele godine i u koje zalazi lokalno stanovništvo.

Potpredsednica strukovne grupe turističkih agencija pri Hrvatskoj privrednoj komori i vlasnica turističke agencije za iznajmljivanje Slavica Grkeš kaže da pad prometa njihove agencije do 1. jula iznosi 94,67 odsto.

"Što se tiče iznajmljivanja, više rezervacija beležimo na Mljetu i Pelješcu nego u Dubrovniku, a one koje se odnose na Dubrovnik su uglavnom 'last minute' noćenja i za jedinice koje imaju parking. Prodaje se najjeftiniji i najluksuzniji smeštaj koji imamo u ponudi", kazala je Grkeš.

Kada je reč o cenama, ona tvrdi da su ih spustili gotovo svi, neki čak i do 60 procenata, dok su drugi odlučili da ne iznajmljuju svoje stambene jedinice u turističke svrhe.

