SKANDAL U TROGIRU! TURISTIMA MAZALI IZMET PO KOLIMA: Dragi Dalmoši, ne brinite, nećemo više trošiti novac kod vas

"Meni su četiri stakla na levoj strani 'renoa' bila zamazana izmetom. Nisam to fotografisao, samo mi je bilo na umu da što pre dođem do perionice i skinem to s auta", priča Solinjanin.

Automobil je parkirao na lokaciji Balančane kraj stambenih zgrada. "Reno" je na tom mestu bio tri dana, a on misli da se to dogodilo zato što je njegov auto nekome smetao.

Inače, tokom vikenda jedna Zagrepčanka koja je s porodicom letovala u Trogiru, na svom je Fejsbuk profilu objavila da joj je neko kvaku na automobilu namazao izmetom i usput pokidao brisače.

I ona kaže da je auto stajao na istom mestu tri dana, a "domaćinima" je poručila: "Dragi Dalmoši, ne morate se brinuti, više nećemo trošiti novac kod vas. Bila je vanredna situacija, korona i to, verujte, da sam mogla bez karantina, otišla bih na Azurnu obalu ili Grčku….".

Ona je za Večernji list ispričala da je iz Zagreba otišla u Trogir sa prijateljima na tri-četiri dana, a da su auto ostavili u sredu u kvartu na regularnom parking- mestu.

“Kada smo došli do auta u subotu našli smo ga u takvom stanju s očiglednom porukom da nismo dobrodošli. Policiji nismo prijavljivali jer nema smisla. U blizini nema nadzornih kamera, sumnjam da bi našli svedoka, a i policija ne bi istraživala takav slučaj. Izmet smo odmah počistili, a brisače ćemo popraviti sami", ispričala je.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir