KORONA-RADARI U KAFIĆIMA I RESTORANIMA U HRVATSKOJ: Kontrolisaće nošenje zaštitnih maski

"Korona-redari su jedna od mera, to su osobe koje vlasnici obekta odrede, njihova je svrha da sprovode mere HZJZ-a. Vlasnici ugostiteljskih objekata su dužni da od danas odrede korona-redare", objasnio je njihovu funkciju pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Damir Trut za RTL.

Na pitanje kakva je trenutna situacija s kršenjem mera, Trut je rekao kako je u 256 nadzora utvrđeno 16 kršenja mera.

"Radi se o nepridržavanju razmaka i nenošenju ili nepravilnom nošenju maski. Izdata su samo usmena upozorenja," rekao je Trut i dodao da svi koji krše mere HZJZ-a, mog biti kažnjeni, a postoji i kazna za nenošenje maske, prenosi portal Indeks.

"Vlasnik objekta je dužan da osigura sprovođenje mera u svom objektu, on mora da osigura da gosti nose maske. Ako odbiju, odnosno, ako to ne učine, kaznu će platiti vlasnik objekta. Kazne postoje, one su propisane zakonom", rekao je Trut.

U ovom trenutku se ne razmišlja o tome da se kazne fizička člica, jer, kako kaže Trur, svrha nije kažnjavanje, nego treba podstaknuti građane da se ponašaju u skladu s preporukama.

