NAJNOVIIJI POTRES U GLINI OCA TROJE DECE OSTAVIO BEZ IČEGA: Zamenica gradonačelnika ima samo jedan apel za pomoć

Jutrošnji zemljotres od 4,2 po Rihteru, koji je pogodio ranije već razoreno područje Hrvatske, napravio je nove štete na razrušenim objektima, a nekoliko dana nakon najjačeg udara još uvek ima područja i stradalih do kojih pomoć nije i ne može da dopre.

To je izavila zamenica gradonačelnika Gline Branka Bakšić Mitić, koja je govoreći o stanju na terenu rekla da joj je otac troje dece rekao da mu je taj potres srušio i ono malo zidova što je bilo ostalo.

Ona je u izjavi za zagrebačku N1 tv pozvala sve one koji žele da grade kće da se jave na njen mejl baksicbranka@gmail.com ili porukom u grupi na Fejsbuku "Ljudi za ljude".

Moramo, kazala je, da napravimo spisak i ljude organizuje da bi se počelo sa radovima.

“Ima još ljudi do kojih niko nije došao, međutim, do njih se ne može dopremiti ni kamp-kućica ni ništa, jer do njih nema puta”, kazala je dogradonačelnica Gline.

Istakla je da su ugroženima sada potrebne gumene čizme, kabanice, grejaice i deterdženti za veš.

“Hrane imamo previše. Ne treba gomilati, jer nas se za mesec dana nitko neće ni setiti. Ja molim onoga ko želi da donira hranu to učini za mesec dana", rekla je i dodala da je deterdžent najpotrebniji staračkim domovima.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir