ISPOVEST ČOVEKA KOJI JE 45 MINUTA POKUŠAVAO DA OŽIVI DEVOJČICU (13) NAKON POTRESA: Popio sam 100 tableta, nisam spavao jako dugo

Dok se grad tresao, Radučević je uočio da se na drugoj strani ulice deo zgrade srušio na devojčicu.

"To je sve bilo puno cigli. Taj sklop celi je pao, sve na nju", rekao je za emisiju Provjereno Nove TV.

Radučević je dotrčao do devojčice ne bi li pokušao da joj pomogne. Kako je rekao za Provjereno, svi su mu govorili da se skloni od nje. On to nije mogao. Morao je barem da pokuša da je spasi.

Prvo joj je opipao puls. Bila je još živa. Pokušavao je da je oživi punih 45 minuta. Kasnije je došla hitna. Pokušali su sve, ali nažalost nisu uspeli.

Trinanestogodišnja Laura Cvijić preminula je uprkos njihovim naporima.

"Tu su bili teta i baka. Baka je bila u teškom stanju, teta je vrištala, a roditelji su došli kasnije. Kada je majka došla, pitala je šta je rekla naša Lala, da li je pitala za baku, dedu, da li je bila živa? Jeste, bila je živa. Samo da znate, bila je živa", rekao je Radučević.

Civijić je najmlađa od sedmoro žrtava razornog potresa na Baniji.

Radučević od dana potresa ne spava. Pije tablete jer mu prizori razrušenog grada i poginule devojčice dolaze u snove.

"Ja sam popio 100 tableta. Juče sam 40 puta došao ovde na ovo mesto. Nisam spavao jako dugo i neću još dugo. Lala je na nebu, a čuvaju je anđeli. Ovim putem zamolio bih gradonačelnika gospodina Darinka Dumbovića da se kamen koji sam postavio nikada ne makne odavde, da se posveti devojčici koja je prva žrtva tog najtežeg potresa", rekao je Radučević.

Laura Cvijić sahranjena je na groblju u Petrinji nekoliko dana nakon strašnog potresa.

Kurir.rs/Provjerno/TV Nova

Kurir