HOROR U HRVATSKOJ: Raspisana poternica za crkvenjakom zaposlenim u Evropskom parlamentu zbog SILOVANJA PASA

Foto: Printscreen/YouTube/Marking Our Territory

Izgladnjivao je svoja dva psa, silovao ih i nakon toga im davao hranu kao nagradu. Sve je snimao, a zagrebačka policija je do njega došla sasvim slučajno. Čovek koji je godinama fizički zlostavljao svoje pse danas radi u Evropskom parlamentu i već šest godina uspešno izbegava suđenje koje bi zbog zakona moglo za šest meseci da zastari.

Policija je 2015. godine upala u stan Ivora I. (44) na Knežiji gde su zatekli dva izmučena i izgladnela psa, sa vidljivim ožiljcima i 111 CD-ova i DVD-ova sa snimcima i fotografijama silovanja.

Ivor T, inače nekadašnji član Veća za ekumenizam Hrvatske biskupske konferencije, je završio u istražnom pritvoru, a krajem 2016. godine je protiv njega podignuta optužnica.

Od 2017. on više ne dolazi na ročišta, pravdajući se depresijom i PTSP-om. Kako bi ceo slučaj mogao da zastari u septembru, udruženje koje se bavi zaštitom životinja Eyes of an angel, polalo je primedbu na koju im je odgovoreno da je za njim raspisana poternica.

Ivor se i pored toga nije pojavio na sudu, a rasprava je odložena jer se nije pojavio ni njegov advokat pravdajući se bolešću.

Inače, Ivor I. je uhapšen u velikom lovu na pedofile i tražio je da suđenje bude zatvoreno za javnost, ali mu to nije odobreno pa je tako javnost saznala da je preko interneta slao slike pasa u seksualnim pozama s muškarcima i fotografije polnih organa. U jednom od brojnih mejlova koje je slao sa poslovne adrese svoje firme za grafički dizajn, opisao je kako je sa psima pokušao da ostvari sado-mazo odnos.

Rodezijski goniči koje je zlostavljao predati su na staranje aktivistima za zaštitu životinja. Ženkica je uginula brzo nakon dolaska u sklonište, "potpuno razvaljena od silovanja", kako prenose hrvatski mediji, dok je mužjak još živ.

Kurir.rs