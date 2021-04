HRVATSKI POLITIČAR SE ŽALI: Preko veze sam nabavio 500.000 doza Fajzera, država to ne želi!

"Cela Evropa nema dovoljno vakcine, svi smatraju da je Fajzer... Pokojni gradonačelnik me molio da preko svojih veza nabavim određenu količinu vakcine. Određena količina je nabavljena. Međutim, u Hrvatskoj niko ne pokazuje interes. Grad Zagreb to ne može uvesti, samo država", rekao je.

Upitan u čemu je problem, i od koga bi država trebalo da kupi tu vakcinu, rekao je: "Država vakcinu kupuje direktno od fabrike, ja tu ne bih bio posrednik, ja sam ponudio sve, ali zbog turbulencija u Ministarstvu ja sam kontaktirao neke ljude, ali niko ne pokazuje interes. Već treći dan se niko ne javlja i te će vakcine najverovatnije završiti negde drugde.

foto: EPA/Zoltan Mathe

"Odakle? Pa iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Fajzera. Odakle bi trebalo da bude Fajzer? Ne proizvodi se u kuhinji ovde... Hrvatska je nesposobna za proizvodnju vakcine", dodao je pa nastavio: "Da je pokojni gradonačelnik živ, šta god mu zamerali, ja sam siguran da bi on s tom vakcinom već vakcinisao na Trgu bana Jelačića i svi domovi zdravlja bi bili upregnuti. Ovde se pokazuje da se niko u to neće mešati. Po staroj hrvatskoj izreci: "Ako ništa ne radim, ne mogu pogrešiti".

Otkrio je i nekoliko detalja o toj vakcini.

"500.000 doza po određenoj ceni plus, naravno, troškovi prevoza. Nalazi se tu. To mi je učinila jedna meni prijateljska država i vođstvo te države mi je izašlo u susret iako su u ugovoru imali klauzulu da to ne mogu prodavati trećim zemljama, ali našli su to direktno. Učinili su uslugu i biće tragedija ako to cepivo ode u neku treću zemlju, a najverovatnije će otići", rekao je.

Kako je rekao, problem je što su u Hrvatskoj na vlasti oni koji nikad nisu bili u privatnom biznisu, pa ne žele da donose odluke.

"Imate ministarstva, vladu, njihove pravne stručnjake... Prvo oni to pogledaju, procene pa donesu odluku. Ako već ne možemo to cepivo rešiti za Hrvate iz Hrvatske, možemo možda za Hrvate iz BiH", rekao je Kalinić.

