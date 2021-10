DOK SU GA LEKARI OŽIVLJAVALI, NAD NJIM SE MOLIO ŠAMAN?! Roditelji preminulog dečaka u Puli ostaju u pritvoru! Hitnu kasno zvali!

"Sudija istrage odredila je istražni zatvor i to zbog opasnosti od uticaja na svedoke. On će trajati dok se ne ispitaju svedoci. To je sve što mogu da vam potvrdim, zbog tajnosti postupka ne mogu vam dati nikakve druge informacije, kazao je advokat majke preminulog dečaka Siniša Milevoj za HRT.

Roditelji D.K. i I.K. su juče ispitani u Tužilaštvu nakon čega su vraćeni u pritvor, gde su proveli noć. Kako su se izjasnili, ne osećaju se krivima. Roditelji su optuženi da su grubo povredili detetova prava zanemarivanjem i nebrigom o njegovom zdravstvenom stanju, čime su prouzrokovali detotovu smrt. Ako im se na sudu dokaže krivica, mogu biti osuđeni na kaznu do 15 godina zatvora.

Roditelji nesrećnog dečaka jutros su dovedeni pred sudiju u pratnji advokata koji su im dodeljeni po službenoj dužnosti.

Dok su ga lekari reanimirali nad njim se moilio šaman

Podsetimo, u sredu je u pulskoj bolnici preminuo 15-godišnji dečak kojeg roditelji tri meseca nisu vodili u bolnicu uprkos narušenom zdravstvenom stanju. Dečak je u ta tri meseca dosta oslabio, a kako nezvanično prenose hrvatski mediji imao je i dijabetes koji nije bio adekvatno lečen.

Stanje mu se znatno pogoršalo 27. septembra ali su roditelji tek 29. septembra pozvali Hitnu pomoć.

"Dete je reanimirano u kolima hitne pomoći. Na tren se uspostavio puls ali, nažalost, dete ipak nismo uspeli da spasimo" rekla je upravnica pulske Opšte bolnice Irena Hrstić za Glas Istre.

Pozvali Hitnu kad je dete prestalo das diše

Majka je Hitnu pomoć pozvala kad je dete prestalo da diše. Reanimacija je započela već u njihovoj kući, a nastavljena je i u bolnici, prenosi Glas Istre i navode da se tokom reanimacije nad njim molio šaman.

Dete je nakratko stabilizovano, ali stanje mu se opet pogoršalo i nakon nekoliko sati dečak je umro.

Kako prenosi Glas Istre, D.K. I I.K. su sa decom živeli u Škatarima, prigradskom pulskom naselju, kao de kako navode, zatvorene neformalne i neregistrovane verske zajednice pod vođstvom samoprozvanog gurua V. R.

Kontakta sa spoljnim svetom i komšijama su, kako se dodaje, slabo imali pa je malo ko u kraju znao nešto o prilikama u kuću u kojoj su, kako nezvanično prenose, živele i druge osobe sa decom.

Dečak je pohađao prvi razred pulske Gimnazije, na kojoj je danas istaknuta crna zastava a upravnik škole nije želeo da komentariše slučaj.

U tragediji već izgubili jednog sina

Privedeni par je pre dve godine izgubio još jedno dete. U avgustu 2019. na jezeru Čingi Lingi, u opšini Molve u Koprivničko-križevačkoj županiji, utopio se njihov tada 11-godišnji sin.

Kurir.rs / Glas Istre, HRT, Foto: Youtube prtscr