NESLAVNI REKORDER: Vozač kamiona za mesec dana počinio čak 22 saobraćajna prekršaja

"Kontrolom kartice vozača u periodu od 13. septembra do 11. oktobra 2021. godine utvrđeno je ukupno 22 prekršaja iz Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i snimača na putevima (skraćenje dnevnog odmora, skraćenje nedeljnog odmora, prekoračenje vremena neprekidne vožnje, prekoračenje dnevnog vremena vožnje, prekoračenje noćnog vremena vožnje, prekoračenje nedeljnog vremena vožnje). Takođe su 22 prekršaja utvrđena i pravnom licu sa sedištem u Požegi, kao i 22 prekršaja odgovornom licu", kažu u PU ličko-senjskoj, piše Jutarnji list.

Propisane kazne za vozača, podsećaju u policiji, iznose od 12.600 do 29.400 kuna (od oko 1.600 evra do gotovo 4.000 evra), za odgovorno lice od 21.000 do 42.000 kuna (2.800-5.600 evra) a za pravno lice od 56.000 do 119.000 kuna (7.500-15.800 evra).

Vozaču će biti dostavljena obaveštenja o počinjenim prekršajima, dok će protiv pravnog i odgovornog lica biti podneseni optužni predlozi nadležnom sudu.

Kurir.rs/Jutarnji list