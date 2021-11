HRVATSKE MUKE SA AVIONIMA RAFAL: Šta kaže izveštaj francuskog poslanika o avionima koje kupuje Zagreb!

"Bura u čaši vode, čaša u ormaru, a vode nigde“, ovim rečima najkraće bi se mogla opisati hrvatska nabavka višenamenskih borbenih aviona tipa "Rafal“, koji bi trebali da zamene ostrale lovce MiG-21 koji ove godine slave jubilej 30 godina operativne upotrebe.

Sve je počelo izveštajem francuskog poslanika Žaka Ferara iz redova partije Republikanaca sa juga Korzike, koji je celo leto slao pitanja kako vojsci, tako i vazduhoplovnoj industriji na pitanja budućnosti nabavke novih aviona, opremljenosti u okviru aktuelne rasprave o novom budžetu koji se tiče odbrane, a kad su isplivali i neki detalji oko hrvatske nabavke aviona "Rafal" iz viškova francuskog RV.

Istina, nabavka je izvesna, prvi koraci su već preuzeti, jer su Francuzi počeli da vrše selektivnu obuku dela pilota, iako ugovor nije zvanično potpisan. To se očekuje verovatno prilikom skore posete Makrona Hrvatskoj.

Ono što je izazvalo buru u javnosti, Fejsbuk vojnim grupama i stranicama u Hrvatskoj jesu određena pitanja poput tipa radara, raketa, a najviše celu priču koči kriptozaštita za koju Amerikanci nisu dali blagoslov, što je kod nas protumačeno pogrešno da Vašington ne da Zagrebu da kupi avione "Rafal".

Elem, ovaj izveštaj i pisanje stručnih portala, široka javnost dočekala je na nož pa su novinari ni krvi ni dužni postali petokolonaši, izdajnci, nosioci hibridnog rata protiv Hrvatske, a suština je da se radi o polovnim avionima iz viška francuskog RV, da neće imati određene komponetne kao grčki radari tipa AESA, nego PESA, određeni tip raketa.

Zapravo to su kategorije koje će se kako stvari stoje dodatno platiti na onih milijardu evra, koje će Franuzi kako je napisano u izveštaju za parlament koristiti za modernizaciju svojih letelica.

Naime Francuzi su iz svojih operativnih viškova, kao navodi portal obris.org izdvojili za prodaju 24 aviona tipa "Rafal" - 12 za Grčku i 12 za Hrvatsku iz ukupnog fonda od 102 aviona.

Dva dvoseda za Hrvatsku i dva za Grčku "Rafal B" biće izdvojena iz 4. Lovačke eskadrile iz Saint Dizera, dok će 10 jednoseda "Rafal C" biti izdvojeni iz 30. Lovečke eskadrile iz Mont de Marsana.

Hrvatska svoje prve "Rafale“ očekuje 2023, a preostalih 6, 2024. godine.

Kratki istorijat „Rafala“

Razvoj borbenog aviona tipa „Tafal“ započeo je 1983. Prvi prtotip je poleteo 1986. Razvijen je u tri verzije C i B za RV i M za mornaricu za upotrebu sa nosača aviona.

Rafal C koji dobija Hrvatska je jednosed, višenamenski borbeni avion, koji je kako proizvođač Daso navodi upotreblji podjedanko i u vazduhu i za napad na kopnene ciljeve.

Može da se koristi i u izviđačkim misijama. Osim uspešnih, ova letelica ima i neke negativne strane o kojima se malo govori. Najveća je prenapregnutost pilota i tehničkog osoblja. Sa procečnim godišnjim naletom od 180-200 časova godišnje teško postižu završetak obučenosti za široku paletu borenih zadataka.

Za obuku pilota koristi se „Rafal B“ koji je identičan kao i verzija C, od ekeltronike do sistema naoružanja, pa se i on može koristiti u borbenim zadacima.

Verzija „Rafal C“ u operativnu potrebu uvedena je juna 2006.

Masa praznog „Rafal C“ je 9.500 kg, a verzije B 9.770 kg. Sve verzije imaju borbenu nosivost do 9,5 tona, što u verziji hrvatske C znači na 9,5 tona praznog dođe još 9,5 tona naoružanja. Za nošenje goriva i naoružanja „Rafal“ ima 14 potrkilnih i podtrupnih nosača.

Nosi šest vođenih raketa vazduh-vazuh MICA i tri dodatna rezervoara za gorivo. U takvoj konfiguraciji može da ostane u azduhu tri sata i 15 minuta i da patrolira zonom udaljenom od aerodroma 278 kilometara.

Čitav vek upotrebe aviona tipa „Rafal“ iznosi 25-30 godina. Zahvaljujući prednostima savremene tehnologije broj stručnjaka je samnjen na održavanju aviona, ali se zahteva njihova visoka specijalizacija.