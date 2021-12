PORODICA ZEC DOBILA ODŠTETU, ŠTA JOŠ TREBA? Sramna izjava predsednika Hrvatske Milanovića na godišnjicu monstruoznog zločina

"Porodica Zec je pozvana u vladu, da sam ja premijer, prvo bih pozvao njih. Dobili su obeštećenje. Šta vam je još potrebno? Sada moram direktno da vas pitam šta je još potrebno? Pomenuo sam Vukovar, sistematski je uništavan, ne momentalno, užasno, sistematski dva meseca. Pacovi su ubijeni, na kraju su ljudi streljani. Da li je to genocid? Hoćemo li o tome? Ili ćemo prekinuti sa ovim glupostima, jer je ovo glupost. To su teške i ružne priče. Nisam čuo ni od koga u Hrvatskoj da je Vukovar genocid", rekao je on.

" To je užasna priča. Ali znam u ratu i strašnije priče od te priče. Iza kojih stoje neki drugi ljudi, jedna druga strana. Hoćemo li upirati prstom jedni u druge narednih 50 godina?" dodao je.

Jutarnji list navodi da je u međuvremenu podnet zahtev da ulica ili trg u Zagrebu ponesu ime po ubijenoj Aleksandri Zec.

U noći 7. decembra 1991. na zagrebačkoj Trešnjevci, tačnije u Poljaničkoj ulici na kućnom broju 22, pripadnici Merčepove jedinice upali su u dom zagrebačke porodice Zec, koja je spavala. Hapšenje Mihajla Zeca je brzo postalo javna likvidacija, a potom i otmica dva svedoka ubistva, njegove supruge Marije i njihove 12-godišnje ćerke Aleksandre, probuđene ovim nasiljem iz prvog sna.

Kurir.rs/24sata.hr