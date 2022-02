PROVOKACIJA DRUGOG ČOVEKA MATICE HRVATSKE NA HRT Dok smo mi imali kulturu, Srbi su eventualno imali neke gusle, rakiju i prasetinu

U HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' Jareb i članica Društva hrvatskih književnika Dubravka Brezak Stamać raspravljali su o književnosti, jeziku, ali i dubrovačkoj književnosti.

Dubravka Brezak Stamać je ocenila se politika često bavila jezikom i da je to nevolja i ocenila da više nikome ne treba dokazivati da su srpski i hrvatski jezik dva različita jezika. Apelovala je na srpske pisce da dignu glas i kažu da je to posezanje za hrvatskim književnicima nepotrebno, prenosi Jutarnji list.

Potom se oglasio Jareb.

- Dubrovnik je uvek bio i jeste meta tih velikosrpskih prisezanja. I dubrovačka književnost kao jedan od najvećih dosega hrvatske kulture, s obzirom da u to doba Srbi imaju eventualno neke gusle, rakiju i prasetinu. Nemaju ništa slično što bi ih svrstalo među druge evropske narode i onda vole uzimati dubrovačku književnost i dubrovačku kulturu generalno. Ali kad zatreba, onda prema svemu tome idu topovima i tenkovima, videli smo to u Domovinskom ratu. To im treba da se svrstaju u taj neki evropski kulturni zemljopis, rekao je Jareb.

Na pitanje voditelja - koji je i sam komentarisao položaj hrvatskog jezika u Jugoslaviji rekavši da je Vuk Karadžić tvrdio da su "svi štokavci Srbi - da li je to falsifikovanje istorije, Jareb je rekao:

- Vi ne možete Srbiju prisiliti da odustane od toga. Dobar put bi bio da se naša kultura predstavlja na stranim jezicima. Vi vani imate puno neinformisanih ljudi, pa da mogu razumeti što se tu događa, rekao je Jareb.

Kurir.rs