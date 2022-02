PLENKOVIĆ TRAŽI OD GLAVNE TUŽITELJKE DA OBJASNI ZAŠTO JE UHAPŠEN MINISTAR: Odazvao bi se pozivu bez da mu se ujutru upada u kuću

"Pozivam državnu tužiteljku (Zlatku Hrvoj-Šipek) da se javno izjasni o čemu se radi, da objasni koja su to krivična dela koja navode na hitnost i dramatičnost, da se hapsi ministar na dužnosti", rekao je Plenković na konferenciji za novinare u Zagrebu nakon što su mediji objavili da je aktuelni ministar građevine uhapšen zbog sumnje u zloupotrebu položaja i ovlašćenja dok je bio na funkciji ministra privrede 2018.

Premijer je rekao da čeka da dobije zvanične informacije o svemu što se jutros dogadjalo, ali da Horvat, ukoliko ostane u pritvoru, neće moći da bude ministar. Takođe je rekao da je vladajuća većina stabilna.

"Parlamentarna većina je stabilna, sve sam ih kontaktirao, oni su svi uz Vladu, nikakvi vanredni izbori nisu na dnevnom redu", naglasio je premijer, koji je i predsednik vladajuće Hrvatske demokratske zajednice.

Ističući da je reč o predistražnim radnjama i da se samo jednom 1990ih dogodilo da se hapsi ministar na funkciji, Plenković je izjavio da je siguran da bi se Horvat odazvao pozivu tužilaštva "bez da mu se u šest ujutro upada u kuću".

"Koliko vidim, reč je o nekim programima za podršku preduzetnicima u okviru programa koji se odnosi na nacionalne manjine dok je bio ministara privrede 2018. Vidim da se tu pominju i Boris Milošević (aktuelni potpredsednik Vlade) i ministar rada (Josip) Aladrović, kao i bivši ministar Tomislav Tolušić", rekao je Plenković.

On je nekoliko puta naveo da o svemu zna samo iz medija, ali da mu potez državnog tužilaštva "deluje nesrazmerno s obzirom na predemet o kojem se radi".

"Vrlo indikativan tajming i takva hitnost DORH u vezi sa događajima iz 2018", dodao je premijer rekavši da tajming nije neutralan.

On je rekao da je "neko imao motiv da do hapšenja dođe sada" i to posle "sedmice velikih političkih događaja", medju ostalim, donošenja vladinog paketa mera za ublažavanje inflacije i produženje roka za korišćenje EU novca za obnovu.

Plenković je rekao da je razgovarao s Aladrovićem i Miloševićem, za koje mediji navode da su obuhvaćeni istražnim postupkom, i da su mu rekli da ih niko nije kontaktirao.

Upitan ruši li DORH vladu, Plenković je odgovorio da je neće srušiti ni DORH ni bilo ko drugi.

Kurir.rs/Beta