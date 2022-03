HRVATSKI ANALITIČAR KOMENTARIŠE PAD DRONA: To je muzejski primerak drona, ali i naša je odbrana muzejska

Igor Tabak, analitičar portala Obris - obrana i sigurnost, kaže kako je priča o padu nepoznate vojne letjelice u Zagrebu "malo kompleksnija" no što se čini na prvi pogled.

"Dakle, Hrvatska ima vrlo ograničene sposobnosti protuzračne obrane. Hrvatska ima relativno moderne radare, sredstva detekcije koja su, izgleda, detektirala ovu situaciju", govori Tabak i potom dolazi do ključnih pitanja - kako i čime delovati.

"To je druga stvar. Kao što je taj dron jedan egzot iz Hladnog rata, muzejski primjerak tehnike visoke razine, strateške razine djelovanja, izrađen u vrlo malom broju primjeraka, nešto nestandardno, čudno, zapravo rijetko čak i u postavima velikih vojnih muzeja, tako je i naša protuzračna obrana opremljena jednako muzejski, MiG-ovima 21 koji, ako se ne varam, čak nakon dosta godina više ne djeluju noću pa se ni teorijski nisu imali zašto dizati", objašnjava naš sugovornik.

"To je bliže krstarećim raketama nego današnji dronovi" Govorio je i o svojstvima letjelice.

"Svi spominju da je ovo dron, ali ovo nije dron u modernom smislu. Ovo je proizvod jedne druge, prošle ere, što se vojne tehnike tiče. To je dron koji ne nalikuje avionima ili helikopterima kao današnji dronovi, to je dron nastao modificiranjem raketne tehnike. Dakle, on je bliži krstarećim projektilima, krstarećim raketama, nego današnji dronovi", kaže nam Tabak.

"Prema tome, on se u zraku, u letu, ponaša potpuno drugačije od onoga što današnje standardne protuzračne obrane i razni sustavi za nadzor zračnog prostora uobičajeno gledaju. On po svojim karakteristikama više spada u proturaketnu nego protuzračnu obranu, a Hrvatska i niz zemalja u široj regiji za proturaketnu obranu nemaju ništa", ističe Tabak.

Što je trebalo imati i je li uopće moguće reagirati na takav projektil?

"Moguće je, samo treba u Zagrebu imati aktivnu bateriju projektila Patriot na dignutoj razini uzbune i dežurstva, samo što to nećete naći u regiji. Dežurnog nećete naći ni u puno većim zemljama. Ovo je jedan bizaran, zastrašujući incident koji je po svim svojim karakteristikama neuobičajen, čudan, nestandardan i egzotičan", nabraja Tabak.

Kurir.rs/Index.hr