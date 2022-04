UDBA JE HRVATSKA SUDBA! Jedan zahtev za pomilovanje "oživeo" jugoslovensku tajnu službu! Ima li u Hrvatskoj 10.000 udbaša?

Razlog za ovako naglu popularizaciju inače omražene institucije leži u molbi za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača. Ovaj papir su potpisali i neki generali iz Domovinskog rata, pa su preko noći postali udbaši.

„Ko je UDBA? Šta je UDBA? Udbašenko to zna“, pretvarao se prošle nedelje predsednik Zoran Milanović. Stoga je RTL Direkt napravio mali pojmovnik vezan za UDBU. Dakle, udbaši su pripadnici tajne službe, institucija koje postoje u svakoj zemlji na svetu. Međutim, problem nastaje što su neki agenti iz bivše Jugoslavije nastavili da deluju u nezavisnoj Hrvatskoj.

"Notorna je stvar da su u hrvatsku tajnu policiju ili tajnu službu ušli ljudi koji su do juče bili službenici jugoslovenske tajne službe. Ne govorimo o nekoliko desetina, već o nekoliko stotina takvih ljudi. Ti ljudi su oko nas", objašnjava istoričar Tvrtko Jakovina.

Ivan Zvonimir Čičak osetio je dejstvo ovih sredstava na svojoj koži. Tvrdi da je celog života bio proganjan i više puta zatvaran. Čak je i štrajkovao glađu 14 dana.

"Devet meseci sam u samici. To je soba koja je tako široka, četiri metra duga, pa odeš u Pariz, pa se vratiš. Jer nemaš krevet, ali tabla se diže u šest u ujutro i vraća u devet uveče, uzmi jedno ćebe i to je to. A bila je zima", rekao je predsednik Hrvatskog helsinškog odbora.

On je skoro 40 godina „ratovao” sa UDBA-om, a Bože Vukušić je sa UDBA-om „ratovao” skoro 40 godina. On tvrdi da je služba likvidirala hrvatske političke emigrante.

"I u jednom takvom podzemnom obračunu optužen sam i osuđen da sam učestvovao u odmazdi za ubistvo Stjepana Đurekovića. Pa, meni je za to suđeno i to je jedna široka priča koju nije tako lako ispričati u sekundama ili minutima", rekao je Vukušić.

Za ubistvo Đurekovića Perković i Mustač su u Nemačkoj osuđeni na doživotnu kaznu zatvora. Ali sada je stigla molba za njihovo pomilovanje. "Postoji određena grupa ljudi koju sam mogao precizno otkriti, koja ne miruje i koja jednostavno djeluje sa nekih pozicija koje mi se ne sviđaju i koje ne smatram hrvatskim pozicijama. Kako su uspjeli uvući neke moje prijatelji, generale to ne znam“, tvrdi Čičak.

Postavlja se pitanje da li su i generali u registru udbaša, koji je pokrenulo Udruženje Krsni put. Tvrde da imaju dokaze o čak 10.000 saradnika. "Prikupili smo preko milion i po dokumenata i do sada smo objavili oko polovinu. Pre nekoliko dana dosije funkcionera Udbe, ne saradnika, već funkcionera - 250 čelnika u periodu od 1970. do 1990. godine", navodi se u saopštenju. rekao je Vukušić.

Međutim, dijagnoza društva nije dobra kada je opsednuto nečim što ne postoji 30 godina. „Danas, posebno u aprilu i maju, kada počinju takozvane majske svečanosti sa Jasenovcem, Blajburgom i antifašističkim borbama, već 30 godina se bavimo istim pitanjima na isti način i sa istim sagovornicima, što pokazuje da je to želja političke elite. Život u prošlosti, osim za istoričare, veoma je loša dijagnoza svakog društva“, zaključio je Tvrtko Jakovina.

Kurir.rs/Net.hr