RASPRAVE MEĐU ČLANICAMA SAVETA EU I Hrvatska traži izuzeće od embarga na rusku naftu?

U raspravama među državama članicama Saveta EU, koje treba da usvoji predlog Evropske komisije o embargu na uvoz ruske nafte za šest meseci i ruskih naftnih prerađevina do kraja godine, Hrvatska se zalaže za izuzeće po kojem bi i nakon ove godine za potrebe rada rafinerije u Rijeci mogla da uvozi VGO, nezvanično je saznao taj list u Briselu.

-VGO je sirovina neophodna za proizvodnju dizela, a rafinerija industrije nafte (INA) je optimizovana za njegovu upotrebu u proizvodnom ciklusu. Izvori snabdevanja VGO-a na tržištu su prilično ograničeni, pa se zbog toga INA zalaže za dalju kupovinu tog derivata, kao što je to bio slučaj i dosad, navela je INA u odgovoru na nezvaničnu informaciju iz Brisela.

Rasprava u Savetu EU počela je u sredu, kad je Evropska komisija predložila šesti paket sankcija protiv Rusije sa embargom na naftu, kao ključnim delom paketa, a nastavljena je i juče, verojatno će i sutra, jer još nema naznaka konsenzusa.

Najveću prepreku predstavlja Mađarska, koja tvrdi da neće pristati na predlog Komisije koji bi toj zemlji, kao i Slovačkoj, ostavio mogućnost da rusku naftu kupuje do kraja 2023, duže od ostalih država članica.

Mađari su na prvom sastanku u sredu su rekli da traže permanentno izuzeće, dok su Slovaci navodno tražili izuzeće do 2025, a Češka i Bugarska signalizirale su da bi i one rado bile izuzete od embarga, barem do kraja 2023, kako je Komisija predložila za Mađarsku i Slovačku.

Grčka, kako se nezvanično saznaje nije srećna zbog toga što Komisija u predlogu novih sankcija predviđa zabranu prevoženja ili osiguranja prevoza ruske nafte bilo gde u svetu.

Takva odredba pogađa grčke i druge evropske brodare, ali ideja kojom se Komisija vodila je da se spreči mogućnost da naftu koja je išla u EU Rusi jednostavno preusmere prema drugim kupcima u svetu.

O svemu se još raspravlja i konačna odluka o embargu na rusku naftu može na kraju biti usvojena u o bliku koji odstupa od Komisijinog predloga. Zasad nema naznaka o tome da li se hrvatski zahtev na plodno tlo ili ne.

Kurir.rs/Beta