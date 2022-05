ORBAN PROTIV NOVIH EU SANKCIJA MOSKVI Traži garancije i žestoko kritikuje Hrvatsku: Uzeli ste nam more!

Fon der Lajen je posle sastanka rekla da je ostvaren napredak i da su razjašnjena neka pitanja s Orbanom.

"Napredovali smo, no još ima posla", dodala je ona.

Mađarska svoju podršku šestom paketu evopskih sankcija Moskvi uslovljava garancijama da će imati obezbeđenu isporuku energenata ako se uvede embargo na kupovinu ruske nafte

Kako je pojasnio jedan evropski diplomata za Fras pres, Mađarskoj za to sigurno snabdevanje treba novi naftovod koji bi je povezao s Hrvatskom, koja ima pristup moru.

Zbog toga traži garancije da će se Zagreb angažovati na izgradnji te infrastrukture, kao i garancije o evropskim finansijskim sredstvima.

No čini se da je upravo to što Hrvatska ima more, koje joj omogućava dobavni pravac za alternativnu naftu, izvor frustracije za Orbana.

Barem se tako može iščitati iz izjave koju je dao prošle sedmice kada je implicirao da je hrvatsko more oduzeto Mađarskoj, piše Index.hr.

"Oni koji imaju more i luke, mogu doneti naftu na tankerima. Da nam nisu uzeli more, i mi bismo imali luku", rekao je Orban u radijskom intervjuu, aludirajući na hrvatsku obalu koja je nekada bila pod Ugarskom, prenosi Politiko.

Svih 27 članica mora biti jednoglasno da bi se sankcije uvele. U predlogu sankcija navode se određena izuzeća, ali ona za Slovačku i Mađarsku nisu dovoljna.

Mađarska je zemlja koja se najžešće protivi evropskom embargu na rusku naftu i već je zatražila za sebe odlaganje na pet godina.

Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto rekao je da Mađarska ne može da prihvati predloženi paket evropskih sankcija Rusiji dok se njeni strahovi ne reše.

Orban je ranije rekao da bi predlog Komisije imao učinak "atomske bombe za Mađarsku".

"Uništio bi naše stabilno energetsko snabdevanje", dodao je Orban.

Kurir.rs