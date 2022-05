PA TI BUDI SEZONAC U HRVATSKOJ! Ispovest majke nesuđene radnice: Nudili med i mleko, ali je u surovoj realnosti izdržala samo dan!

Predsednica Županijske komore Dubrovnik Nikolina Trojić rekla je za Hrvatski radio da je potreba na hrvatskom nivou sigurno između 15.000 i 20.000 radnika koji se moraju uvesti, a posebno se osvrnula na situaciju u Dubrovniku Poslovni.hr.

„Na nivou Dubrovačko-neretvanske županije sigurno ima najmanje dvije-tri hiljade ljudi koji moraju doći na posao, a nedostaju. Jako je teško popuniti taj broj hrvatskim snagama, školskom decom, a mi ćemo nesumnjivo morati i dalje da uvozimo radnu snagu“, rekla je Nikolina Trojić.

Ali šta se ponekad dešava kada ti sezonski radnici dođu da obave ugovorene poslove pokazuje iskustvo jedne od njih čija se majka javila našoj redakciji.

„Jutros je moja kćerka otišla u Dubrovnik, rekli su joj da je plaćena 6.000 kuna i da ima smeštaj i hranu. Smeštaj je bez kuhinje i šporeta, pa u slučaju da se razbolite ne možete ni da skuvate čaj. A za jutarnju kafu morate otići u kafić i platiti. Hrana je obezbeđena u kantini koja radi dva sata pre podne i dva sata posle podne. Menza je udaljena od smeštaja i hotela u kome treba da radite. To znači da ne može bez automobila, a to joj nisu ni rekli. Ispostavilo se da je nemoguće stići jesti i vratiti se na posao na vreme. Računali smo da bi u Dubrovniku svaki dan potrošila više na hranu i kafu nego što bi mogla da zaradi i zato se sutra vraća kući. I kažu da nema dovoljno radnika. E, to je realnost“, kaže majka devojke (htela je da ostane anonimna) čije se iskustvo sezonskog rada svelo na neuspeli pokušaj.

Kurir.rs/Poslovni.hr