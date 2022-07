DRAMATIČNO SPASAVANJE U MAKARSKOJ: Ženu u vodi uhvatio grč, policija pucnjem u vazduh dozvala brod

Odmah su na teren upućeni policijski službenici policijske postaje Makarska koji su obilazeći teren sa kopna u moru uočili osobu koja se utapala, plutala je morem i zapomagala, saopštila je policija.

Policijski službenici spustili su se do obale, uočili su brod koji su pokušali da dozovu kako bišto pre stigli do žene. Kako ih na brodu nisu čuli, a ženi he hitno trebala pomočj, policajac je u sigurnom smeru ispalio hitac u vazduh, nakon čega je osoba na brodu videla da ih policajci zovu i da im je potrebna pomoć pri spašavanju osobe, dodaje se.

Dok su ženi pružali pomoć na brodu, prišao im je muškarac na džet skiju i policija ju je, da bi što brže stigla do lekara, smestila na džet ski i prebacila do obale.

Žena, koja je u dobrom zdravstvenom stanju, ispričala je da su je u vodi uhvatili grčevi i da nije mogla da se vrati na obalu jer su je morske struje nosile sve dalje od iste, objavila je policija.

Kurir.rs/Index.hr