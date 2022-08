KO MU JE KRIV KAD NIJE IMAO VEZU: Sramna izjava hirurga iz Splita nakon smrti Vladimira koji je danima molio da ga prime u bolnicu

Splitski hirurg Hrvoje Tomasović na društvenim mrežama je objavio komentar o smrti novinara Vladimira Matijanića.

- I još nešto! Ja nisam oni i ne likujem nad mrtvim neprijateljem. Ovo cipelarenje mrtvaca mi je odvratno. Što ga nije neko od velikih desničara kad su ga tako mrzeli uhvatio za uši i prebio? Naravno da nisu, ali sada svi nešto likuju i otvaraju šampanjac. Čemu? Mrtvacu koji je umro na dosta blesav način! Da je bio neki drugi novinar koji je dobar sa mnom sigurno bi me nazvao i ja bih sve napravio da mu pomognem i to pod odmah! On očito nije bio dobar ni s ovim njegovim jugo doktorima pa nije imao niti koga zvati osim hitne. Pa mene su samo ovo leto zvali najmanje jedno pet puta zbog sličnih stvari. Možeš smatrati da je na kraju umro zbog svojih kvazi poštenih stavova kako mu ne trebaju protekcije i onda nema koga zvati za pomoć. Prijateljstva i postoje da se pomogne jedan drugome, ali on očito nije imao prijatelja niti među svojima! A ja kao desničar svakome pomognem odmah kad me nazove - napisao je Tomasović i izazvao buru u Hrvatskoj.

Direktor splitskog KBC Julije Meštrović rekao je da je obavljena obdukcija nad telom novinara Vladimira Matijanića kako bi se utvrdili uzroci njegove smrti.

Matijanićeva partnerka, podsetimo, napisala je na društvenim mrežama da su lekari u Splitu više puta odbili da ga hospitalizuju iako je bio kovid pacijent sa ozbiljnim komorbiditetima.

Navela je da su na kraju ipak odlučili da ga ipak smeste u bolnicu, ali da je Matijanić preminuo kod kuće.

- Obavljena je obdukcija i uzeta su sva tkiva organa za histološku obradu kako bi se utvrdio uzrok smrti. Histološka analiza je u toku te ćemo po završetku iste obavestiti porodicu preminulog i javnost o konačnom uzroku smrti gospodina Matijanića - navodi se u saopštenju direktora KBC Split.

To su njegovi privatni stavovi

Hrvatsko udruženje bolničkih lekara i Hrvatska lekarska komora osudili su Tomasovićev komentar, a portal Indeks, gde je Matijanić radio, upit je poslao i KBC Sestre milosrdnice gde je Tomasović zaposlen u Klinici za tumore.

Pitali su ih kako komentarišu izjave zaposlog "ko je kriv Matijaniću što nema vezu" i piše da bi "napravio sve za ljude koji su dobri s njim" i da on "kao desničar pomogne svakome odmah kad ga nazove". Novinari su pitali i hoće li biti ikakvih sankcija za Tomasovića.

- Ističemo da je doktor Hrvoje Tomasović svoje privatne stavove kao građanin objavio na svojoj privatnoj FB stranici te nisu ni u kakvoj direktnoj vezi s njegovim statusom zaposlenika u našoj zdravstvenoj ustanovi - odgovorili su iz KBC Sestre milosrdnice.

(Kurir.rs/Blic)