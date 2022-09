HOROR NA HRVATSKOM NEBU, GROM UDARIO U AVION! Putnik: Samo smo videli plavo svetlo!

Zbog nevremena koje je danas zahvatilo severni i centralni deo Hrvatske, nastala je panika na letu Dubrovnik-Zagreb kada je avion udario grom neposredno pre sletanja.

"Taman kada smo se približavali Zagrebu i krenuli da sletimo i prošli oblake, grom je udario u avion. Odjednom se pojavilo plavo svetlo i došlo je do snažnog udara, kao da ste imali sudar", rekao je putnik koji je bio na tom letu, prenosi 24 časa. U tom trenutku je nastala panika, a putnik kaže da su se u avionu čuli i vrisci. - Kada su shvatili šta se dogodilo, smirili su se. Uprkos turbulencijama, ubrzo smo uspeli da sletimo", dodao je on.

Portparol Kroacije erlajnsa Davor Janušić zvanično je potvrdio da je u avion udario grom. - Kapiten je pre sletanja prijavio da je došlo do udara groma. Letelica je detaljno pregledana i nije utvrđena nikakva oštećenja i biće ponovo uključena u saobraćaj kako je planirano - rekao je on. - Što se tiče bezbednosti putnika, avion je proizveden i konstruisan po principu Faradejevog kaveza, odnosno kao jedna čelična mreža, što znači da štiti od velikih oštećenja prilikom udara groma jer se električna energija prenosi u atmosferu statičkim putem. . pražnjenja – dodao je on.

