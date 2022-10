14 GODINA OD STRAVIČNOG ZLOČINA KOJI JE ŠOKIRAO HRVATSKU: Ivana ubijena na kućnom pragu, ubica na sudu priznao BIZARNI RAZLOG

Pre tačno 14 godina na današnji dan 6. oktobra 2008. godine u Zagrebu je ubijena mlada advokatica Ivana Hodak. ćerka bivše ministarke Ljerke Mintas Hodak i poznatog zagrebačkog advokata Zvonimira Hodaka.

Za njeno ubistvo na 30 godina robije osuđen je Mladen Šlogar Žila, koji je ovu mladu dvadesetšestogodišnju advokaticu u usponu ubio u ulazu zgrade u Hatzovoj ulici u Zagrebu.

Šlogar je na nju pucao iz pištolja bereta 7,65 mm.

Da je on ubio Ivanu Hodak saznalo se tek nekoliko meseci kasnije, u februaru 2009. godine kada je uhapšen. Posle ubistva Šlogar otišao je u Zaprešić gde je živeo u jednom napuštenom seniku.

U decembru 2008. godine uhapšen je zbog skitnje, a policija je tada kod njega pronašla beretu. Pištolj su odmah poslali na veštačenje, a Šlogar je odležao mesec dana u zatvoru.

Šok je usjedio kada su stigli rezultati veštačenja koji su pokazali da je upravo iz njegova pištolja ubijena Ivana Hodak. Za Šlogarom je pokrenuta potraga, a kada je uhapšen priznao je što je učinio.

Na policiji i pred istražnim sudijom tvrdio je da je Ivanu Hodak ubio kako bi se osvetio njenom ocu jer ga je godinama ranije ponizio, poslavši mu pred svima na terenima Mladosti gdje je radio kao plac-majstor platu s pršutom i sirom.

Hodaku se zbog toga odlučio osvetiti, a to je učinio 6. oktobra 2008. godine kada je slučajno na ulici ugledao Ivanu Hodak. Ušao je za devojkom u haustor, pucao u nju iz pištolja koji je kupio sredinom 90-ih, a zatim mirno išetao iz haustora i pešice udaljio put Zaprešića.

Međutim, i danas malo ko veruje da je bizarna osveta bila pravi razlog ubistva Ivane Hodak, a u to ne veruje niti njena majka Ljerka Mintas Hodak.

- Danas mi je mnogo manje strašno proći tim stepeništem nego onda. Ali svaki put kad sam na stepenicama pazim ide li neko za mnom i ko. Neverovatno kako čoveku te neke stvari ostanu kao uslovni refleks. Taj koji je uhapšen verojatno ju je ubio, ali bitno je ko je njeno ubisvo naručio. To je bilo klasično ubistvo stila eliminacije. Nikad se to nije saznalo niti će se ikad saznati. Nisam insistirala na traženju pravog naručioca tog ubistva jer mislim da to ne bi ništa promenilo. Bio to ovaj ili onaj, Ivane nema. A taj ko je to naručio ionako će jednog dana odgovarati na večnom sudu. Neka njeno ubistvo nosi na vlastitoj savesti - rekla je Ljerka Mintas Hodak u intervjuu za 24 sata pre dvije godine.

Kurir.rs/Večernji list