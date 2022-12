ČEKIĆEM UBIO ŽENU NA SPAVANJU: Nebojša osuđen na 15 godina, na sudu dao ŠOKANTNU IZJAVU, pred roditeljima ubijene SLOMLJENIM BOLOM

Osam meseci nakon svirepog ubistva u zagrebačkom Prečkom, kada je u stanu dok je spavala pod okriljem noći ubio suprugu sa preko 15 divljačkih udaraca čekićem u glavu, Nebojša R. (54) osuđen je na 15 godina zatvora, naloženo mu je psihijatrijsko lečenje u trajanju od pet godina od izvršenja presude i naložilo mu da plati 144.316 kuna sudskih troškova, u koje je uračunato uključujući ukupno šest stručnih izveštaja, navodi Jutarnji list.

Tužilaštvo, pred kojim se u istrazi branio ćutanjem, prvobitno ga je optužilo za tzv. obično ubistvo, a zaprećena mu je kazna od najmanje pet godina zatvora, ali je tužilac tokom suđenja promenio opis, zaključivši da se radi o teškom ubistvu, jer je optuženi svojoj supruzi zadao 12 posekotina po glavi. čekićem dok je spavala, od kojih je osam slomilo kosti lobanje i povredilo mozak.

Delovao na podmukao način

- Optuženi se ponašao na izdajnički način. Kao otežavajuće okolnosti sud je uzeo u obzir način izvršenja krivičnog dela, upornost u postupanju dok ju je histerično udarao čekićem po glavi i vratu. Otežavajuće je i to što se oštećena probudila nakon prvog udarca i aktivno se branila od napada, dok optuženi nije prestajao da je ranjava, rekla je, između ostalih, predsednica sudskog veća

Optuženi je praznim pogledom slušao reči sudije, dok su roditelji ubijene jedva imali snage da do kraja saslušaju objašnjenje sudije.

- Tada ste bili razumni, a sada niste! Pa ti nisi sposoban da živiš među ljudima. Najbolje je da procenite sami, jer ste nedostojni života! Sram te bilo! Sram te bilo! Uništio si nju i nas. Nahranili smo te i obukli kao režisera, sram te bilo kopile – rekla je vidno skrhana majka ubijene u sudnici.

Podsetimo, optuženi je na početku suđenja priznao krivicu i svoj odnos sa pokojnom suprugom opisao kao idiličan i pun ljubavi, a njene roditelje je smatrao svojim.

- Ja sam kriv. Teško mi je jer je između moje pokojne supruge i mene postojala čista ljubav i nisam imao nameru da joj naudim. I te noći 26. marta 2022. legli smo u krevet oko 22:30, a ja sam se probudio oko 3 sata ujutru. Šetao sam oko stola u dnevnoj sobi razgovarajući sam sa sobom. Na putu do kupatila, u hodniku sam nogom zakačio čekić kojim smo te večeri sklapali belu garderobu na balkonu. Uzeo sam ga i otišao u sobu. Spavala je na krevetu, nije me čula da joj prilazim i sve se odvijalo histeričnom brzinom. Obukao sam se jer sam bio u pidžami, zatim sam čekić stavio u torbu na točkove i stavio ga neko vreme u auto koji sam vozio – rekao je u svoju odbranu optuženi, koji je u trenutku ubistva bio manje sposoban. treba računati, ali nije neophodno. U sudnici je tokom saslušanja dosta vremena provodio u razgovoru zatvorenih očiju i uplakanim.

- Kažete da niste imali nameru da je ubijete, pa zašto niste udarili čekićem u nešto drugo, a ne u zaspalu ženu? Ženu ste histerično udarali po glavi, kažete da niste nameravali da je ubijete, ali šta ste onda hteli s tim - upitao ga je tužilac, na šta joj je optuženi dao za pravo da pita da je pitanje prikladno. , ali da nije znao odgovor. Nije znao koliko ju je puta udario ni po kojim delovima tela, ali je dodao da se sve odigralo veoma brzo i da je ona sve vreme spavala dok ju je on udarao. Naveo je i da posle svega nije primetio da je povređena, niti je bio svestan krvi koja je bila svuda.

– Kada sam se probudio u ćeliji u 2.43, pre suđenja, pogledao sam se u ogledalo i zapitao se da li sam to zaista uradio? Zgrožen sam jer sam ovo uradio savršenoj osobi. Imao sam traumatično detinjstvo, kasnije probleme sa bolesnom majkom koju sam smestio u dom, a pre tog događaja od februara sam patio od hronične nesanice. Porodica je to primetila, kao i moja pokojna supruga, koja me je naložila psihijatru – objasnio je Nebojša R.

U kriznoj situaciji, manje ubrojiv, ali ne i suštinski

Veče pre ubistva sređivao je garderobu sa suprugom i njenim roditeljima i naglasio da je u takvom stanju da nije u stanju da „zabije najobičniji ekser u garderobu jer se osećao izmučeno“, a smatrao je da je partnerove roditelje kao svoje. On je, pak, svoj dugogodišnji brak sa pokojnicom u sudnici predstavio kao čistu idilu punu ljubavi. Opisao ju je najlepšim pridevima, setio se i putovanja na more autobusom i njenog umeća u kuhinji, pa ju je nazvao masterchef.

Veštak psihijatar je kombinovanim psihijatrijsko-psihološkim pregledom utvrdio da se osumnjičeni u inkriminisano vrijeme nalazio u izuzetno kriznoj situaciji i psihičkom poremećenju.

Rekonstruišući događaj, tužilaštvo je konačno zaključilo da je osumnjičeni zgazio suprugu dok je ležala na bračnom krevetu i seo na donji deo tela pokriven jorganom. Onemogućio ju je da se kreće, nakon čega joj je zadao višestruke snažne udarce čekićem po glavi i vratu. On je nastavio da je udara i pored toga što se branila, a na to govore i odbrambene povrede na rukama koje su se dešavale sve dok nesrećna žena nije izgubila svest. Nakon toga ju je povukao ka ivici kreveta, ostavljajući je na stomaku sa licem na krevetu, kako bi joj zadao seriju udaraca u potiljak.

