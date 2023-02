OMIŠKI MOST GOTOVO SPOJEN: Povezuje dva tunela – Omiš i Komorjak, a spojiće prelaz preko kanjona i to u dužini od 152 metra

Foto: Printskrin / You Tube

Most u Omišu gotovo je spojen, a konačno spajanje trebalo bi da se dogoditi ovih dana.

Inače, most je poslednjih nedelja izazivao dosta pažnje u javnosti jer su dve strane mosta bile na različitim visinama. To je nateralo mnoge da pomisle da je došlo do greške pri gradnji.

Ipak to je više puta demantovano. Kako su ranije objasnili iz Hrvatskih puteva, to je bilo i planirano.

Most povezuje dva tunela – Omiš i Komorjak. Nedostaje još samo mali deo da se pripoji kako bi prelaz preko kanjona bio spojen i to u dužini od 152 metra. Most se nalazi na 70 metara nadmorske visine.

