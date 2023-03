MARINA POSKOK ŠČEPAO ZA PRST: Osetio sam kako štrca otrov, video sam mu glavu, razmak između zuba na ugrizu bio je 2,5 cm

Ugrizao me poskok za srednji prst leve ruke dok sam brao špargle. Bila je visoka trava i špargle su virile. Ja sam nagnuo ruku prema travi i tu smo se sreli poskok i ja. On se samo branio. Osetio sam ugriz kao ubod tanke igle. Osetio sam i kako štrca otrov. Ostao sam pribran u trenutku kad sam shvatio ko me je ugrizao. Vidio sam mu glavu.

Ovako priča Marino Kapoliki (65) iz Vodnjana u Istri koji je imao neprijatan susret sa zmijom otrovnicom dok je brao špargle.

Kapoliki je toliko ostao pribran nakon ugriza otrovnice da je na putu do kuće gde ga je čekala supruga, spremna da ga vozi u bolnicu, ubrao još nekoliko špargla. Naglašava da se do sada susreo sa mnogo poskoka, ali nikada nije došlo do ugriza.

Nije ni potrčao prema kući jer, kako kaže, treba ostati miran. Nazvao je mobilnim telefonom suprugu Danijelu (55) i objasnio joj što se dogodilo i da je krenuo prema kući.

Kaže da je kontakt s poskokom trajao sekundu.

- Sve se dogodilo na oko 400 metara od kuće. Bio je to veliki primerak poskoka jer razmak između zuba kod ugriza bio je oko 2,5 centimetara. Čim me ugrizao iz džepa sam izvadio jednu šparglicu i podvezao prst koliko sam mogao. Bilo je na prstu tek malo krvi. Polako sam se vratio prema kući, a žena je već bila spremna da me odvede na Hitnu. Isto je ostala hladne glave, ali joj se ipak malo žurilo da što pre stignemo u bolnicu. Nisam trčao prema kući jer ako se trči krv brže cirkulira i otrov se tako može brže širiti - rekao je iskusni Marino.

foto: Profimedia

Stigao je kući nakon čega se presvukao i seo u auto. I onda se setio da opet mora izaći na kratko. Shvatio je da je njihov pas Reks ostao van dvorišta. Izašao je iz vozila i otvorio ogradu na pola kako bi se pas sigurno vratio kući.

- Moj suprug je moj "superman". Obožava sve životinje i one jako vole njega. Ničeg se ne boji. U braku smo 38 godina i lepo nam je. Jako se volimo i i to jutro kada je trebalo da izađe iz bolnice nazvao me je da mu pripremim nešto dobro za jelo. Napravila sam mu teleću čorbu s povrćem i knedlama jer je morao nešto lagano da jede - ispričala je njegova supruga.

Marino kaže da ga u početku ništa nije bolelo.

- Nakon pola sata se pojavio hladan znoj, grčevi, smanjenje vidnog polja... Natekla mi je cela ruka. Lekari su mi dali protivotrov i sve što je trebalo. Ni u jednom trenutku nisam se bojao - priznao je Marino.

U bolnici je proveo četiri dana. Još mu je malo prst natečen. Prvi slučaj ujeda otrovnice od početka godine.

- Lekari su mi rekli da sam srećnik i da im je to prvi slučaj ove godine. Rukavice u životu nisam stavio dok berem špargle jer ako su tvrde, nemate osećaj prilikom branja, a ako su pak tanke, ugriz probije rukavicu - kaže Marino.

Preporučuje svima koji idu u branje da, ukoliko dođe do ugriza, ne paničare.

Sa sobom treba, dodaje, uvek imati komad špargle za svaki slučaj jer je dobro nakon ugriza odmah podvezati taj deo. Ima i nekoliko saveta za berače.

- Pametno bi bilo ne udaljavati se puno od glavnog ili sporednog puta jer onda pomoć stigne brzo. I treba imati mobilni sa sobom i odmah pozvati pomoć - ispričao je Marino.

Špargle koje je ubrao toga dana Danijela je bacila u smeće.

- Bacila sam ih istog momenta. Moj muž je pre nekoliko godina ulovio poskoka i stavio ga u jednu plastičnu providnu posudu. Onda me vozio na posao dok je poskok bio s nama u kutiji i onda je s njim išao na posao kako bi ga u kutiji pokazao kolegama. Kad je došao tog dana kući vratio ga je u prirodu - prisetila se jedne dogodovštine Danijela.

Marino kaže da će prvom prilikom, kada sve prođe, ići opet da bere špargle.

(Kurir.rs/24sata.hr/Foto:Ilustracija)