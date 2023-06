HRVATI OTKRILI BLAGO U SLAVONIJI! Meštani male opštine i dalje u šoku: Nadamo se pod STARE DANE nećemo morati da se selimo

Eto ga na! Ovde ne samo da ima nafte nego će biti i izvorište gasa. Nema nam druge. Ovaj kraj će postati Kuvajt, a mi bogati šeici.

Ovako kroz smeh govori Mirko Srnović (63) iz maloga mesta Veliki Rastovac u sastavu Opštine Crnac u Slavoniji koje je na rubu Virovitičko-podravske županije.

Mirka su novinari zatekli u njegovom dvorištu dok je sa suprugom uživao u sunčanom danu. Oko njih su se igrala dva psa, a supruga Kata (66) uređivala je ruže. Za novo nalazište gasa u svom kraju su samo načuli, ali ne znaju što se tačno sprema.

- Nadam se da se nećemo morati seliti odavde. Govore da su pronašli mnogo gasa. Gde ćemo sad pod stare dane - nastavlja Mirko da se šali dok se njiše u dubokom hladu.

- Tamo u šumi se već godinama crpi nafta. Od toga i živi naša opština. Imali smo neke koristi, gradili su vrtiće, parkove... A sad ide i gas. E sad mora nešto biti i za nas - nadovezala se gospođa Kata dok nudi novinare domaćom rakijom.

- Nije loše da se radi. Drago mi je. Neka bude gasa. Neće nam škoditi, ali mi ovde više nemamo mladih. Okolna naselja su takođe prazna. Mnogo ih je otišlo u inostranstvo, ali i u gradove. Mislim da se to više neće moći promeniti. Mi u mestu imamo vrtić, ambulantu, školu, ali nema mladih. Mi stariji koji smo ostali bićemo ovde, a nakon nas teško da će ovde neko biti - govori Mirko.

Domaćica Kata se ubacuje te kaže kako je to normalno i da ne treba tugovati.

- Neka mladi odluče sami. Kad će ako ne sad. Mi smo celi život radili na polju i hranili životinje. Nikad nismo otišli na more. Ali sad kad smo u penziji uživamo. Čak smo i na more otišli. Normalno da mladi traže bolje, a danas imate sve na tacni. Sve je na tom telefonu. A za gas, to neka samo rade, ako bude koristi za nas super, a ako ne, nikome ništa. Imamo mi ovde blago domaće u vrtu. Mladog luka, paradajz, paprike... Ma gde ćeš bogatijih ljudi od nas. Danas je to postao luksuz, domaća hrana, a mi ovde imamo plodne zemlje koliko srce poželi - govori Kata naslanjajući se na bunar koji, nažalost, nije u funkciji jer voda nije pogodna za piće.

Inače, prema popisu iz 2021. godine, na području opštine Crnac živi 1.116 ljudi.

Nedaleko od Kate i Mirka živi Darko Čunak (61). Novinari su ga zatekli baš kad je krenuo na kosidbu.

- Taman je lepo vreme, a i počeo je lagani vetar. Dosta da mi ne bude vruće, a posao mogu odraditi. Bilo je dosta kiše pa treba sad sve to srediti - govori Darko dok namešta kosilicu.

Novinari su ga pitali za nalazište gasa.

- A je li? Vidite, nisam čuo za to, a baš pratim politiku. I ja sam malo uključen u politiku pa me začudilo da nemam te informacije. No ovde ima nafte i ona se vadi godinama. Zašto ne bi bilo i gasa? Neka se samo radi. Dobro je to - govori Darko.

Putem stalno prolaze golemi traktori s kojima meštani odlaze na polja.

- Nema tu sad odmora. Mora da se radi. A sad ide i gas pa možda više nećemo morati da radimo. Postat ćemo Kuvajt i samo ćemo se šetati. Nećemo morati ništa da radimo. Blago nama, ali dok ne postanemo bogati moram da sredim ovu travu - šali se Darko.

Manda Vidović (68) obrađivala je svoj vrt. Ne miruje ni u penziji te se bavi poljoprivredom na veliko, a nedavno je kupila i novi traktor tako da ovih dana sve časti.

- Prolaze ovuda kamioni, idu gore-dole, ne znam šta rade. Ja teram svoju pesmu. Ionako to više ništa nije naše. Ostalo nam je malo vode, a dokle još ćemo videti. Sve dok ne zasučete sami rukave ništa od toga - jasna je Manda.

INA je inače u sklopu istražnih radova za otkrivanje nafte 2021. na istražnom prostoru Drava-3 završila najveće seizmičko snimanje zemljišta ikada u Hrvatskoj. Taj istražni prostor nalazi se u blizini postojećih eksploatacijskih polja nafte i gasa u Slavoniji, a reč je o dva poligona - Crnac zapad i Virovitica jug ukupne površine 600 km2.

- Krajem prošlog nedelje INA je započela izradu istražne bušotine Veliki Rastovac-1 (Grubišno polje) u Virovitičko-podravskoj županiji. Predviđeni radovi trajaće desetak dana nakon čega se očekuju prvi rezultati. Ako se potvrdi nalaz gasa stvaraju se uslovi za nova ulaganja. U idućoj godini INA na istom području planira dodatnu istražnu bušotinu gde se nada otkriću novog naftnog ležišta - rekli su iz kompanije.

INA će uz bušotine kraj Grubišnog polja nove gasne bušotine izgraditi i na području opštine Crnac koja je bila deo najvećeg seizmičkog snimanja podzemlja.

- Nakon ove bušotine u sledećim će godinama uslediti izrada novih istražnih bušotina u skladu s ugovorenim uslovima - dodali su iz INE.

(Kurir.rs/24sata.hr)