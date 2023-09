ISPLIVALE PORUKE MIHAELE I POLICAJCA UBICE: Ako te neka cura pita za njega, reci joj da odmah beži, nije čist u glavi

Poruke koje je ubijena Mihaela Berak (21) razmenjivala sa policajcem Markom Smažilom (27) otkrivaju da njih dvoje uopšte nisu bili u vezi!

Iz poruka proizlazi da su se Mihaila i Marko znali vrlo kratko i intenzivno su se dopisivali oko nedelju dana.

Smažil je devojku iz Osijeka, podsetimo, usmrtio u sredu hicem iz službenog pištolja. Policija je najpre tvrdila da se radilo o pucnju iz nehata prilikom nemarnog rukovanja oružjem, međutim, policajac je uhapšen i osumnjčen za ubistvo.

Hrvatski mediji objavili su poruke sa Vacapa koje je Mihaela slala svojoj prijateljici kojoj se danima žalila da je mladi policajac posesivan i da stalno "pravi dramu" iako se kratko poznaju.

Te su poruke, prema informacijama hrvatskih medija, poslate u ponedeljak.

NISU BILI U VEZI

Mihaela je prijateljici prošle subote poslela sledeću poruku:

- Nervira me jer stalno traži neku potvrdu da je on meni dovoljan i da sam ja sa njim ovo-ono srećna, šta ja znam, bokte, ko da smo u vezi...

- Ček... Koliko dugo vi pričate - pita prijateljica.

- Četiri dana - odgovorila je Mihaila.

"NIJE ČIST U GLAVI"

U ponedeljak stižu još određenije poruke.

- Ako te ikad neka cura bude pitala za Smažila, ja te molim, reci da beži. Ja sam se uverila - neke su od poruka koje je primila Mihaelina prijateljica.

Za policajca zatim piše da je opsesivan, posesivan, manipulativan...

- Ja sada ovo kažem, ne kažem da ga uvredim ili ponizim, ali ja stvarno mislim da nije normalan i čist u glavi. On je opsesivan, posesivan, poremećen... Manipulativan najviše - piše u porukama.

Mihaela dodaje da policajac "radi dramu" ni iz čega.

- Posvađali smo se juče i rekla sam da više ne želim da se viđam s njim. Onda je ovo sve napravio - napisala je Mihaela i prijateljici poslala skrinšotove Instagram profila mladog policajca na kojima se vidi misteriozna poruka mladog policajca.

- Nikada osveta. Neka sami shvate - napisao je Smažil na engleskom u opisu profila.

ŠTA JE PISAO POLICAJAC

Mihaela u jednom poruci piše Marku da ne može da veruje da ni zbog čega pravi dramu.

- Mihaela, ne radim dramu, ako sam rekao da sam sada posvećen samo tebi, onda je tako - navodno piše policajac.

- Ne želim da ti smetam, ali stvarno si super cura, uživam u tvom prisustvu. Neću više da ti pišem, ako budeš htela da se vidimo ili čujemo, tu sam - takođe je među porukama.

Među porukama je i sledeće:

- Rekao sam ti da mi to ne radiš, ali dobro, sama biraš. Neću ti se više javljati i gotovo ako stvarno smatraš da mi ti nisi dosta. Ćao!

Hrvatski mediji objavili su sadržaj i glasovnih poruka u kojima se Mihaila žali prijateljici na poruke koje joj šalje policajac i govori da se dopisuju tek nekoliko dana:

- Jednostavno ne možeš to pisati... Odjednom te poruke. To je onaj klasičan školski primer... Klasičan love bombing. Ja to ne pušim. Jednom u životu sam to popušila i nije mi bilo dobro, oporavljala sam se mesecima. Ovaj puta ja to ne...

U drugoj poruci prepričava kako je otišla do policijske stanice i videla se s policajcem.

- On meni nije ništa rekao već me tako jako zagrlio. Znači katastrofa... Mislim nije katastrofa već onako užasno me jako zagrlio. Znaš onako kad osećaš... Ja sam tako znala da zagrlim bivšeg dečka kad sam mislila da ćemo da raskinemo ili tako nešto. Tako je on mene zagrlio. Tako jako i dugo me juče zagrlio - govori u glasovnoj poruci.

ADVOKAT NE ZNA ZA PORUKE

Marko Pleš, advokat osumnjičenog policajca, nema nikakvih saznanja o sadržaju poruka.

- Tek sam čuo da postoje navodne Vacap poruke, ali nemam nikakvih informacija o sadržaju tih poruka niti o njihovoj autentičnosti - rekao je Pleš.

Advokat je dodao da ga iz policije nisu obavestili o porukama.

- Mogu samo da kažem da je moj branjenik aktivno i dosta konstruktivno iznosio odbranu - rekao je Pleš potvrdivši da je policajaca osumnjičen za takozvano obično ubistvo.

Policija je Smažila inače osumnjičila za blaže krivično delo dovođenja u opasnost opšteopasnom radnjom ili sredstvom iz nehata no tužilac je vrlo brzo prekvalifikovao delo.

Sahrana mlade Mihaele će se održati danas na groblju u Osijeku.

(Kurir.rs/Index)