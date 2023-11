"VIDI KAKVA JE TO PREVARA!" Hrvatski profesor RASKRINKAO navodno prestižnu svetsku nagradu, KAKO SU SE SAMO SETILI!

Nagrada za najbolje nastavnike, atraktivnog naziva Global Teacher Avard, koja se dodeljuje u Dubaiju ili u Nju Delhiju, zvuči kao san svakog nastavnika koji brine o sebi. Hrvatski profesor istorije i sociologije Miljenko Hajdarović primetio je da sve više nastavnika osvaja ovu prestižnu nagradu i odlučio da se prijavi da vidi koliko je teško postati njen dobitnik.

Utvrdio je, međutim, da je reč o prevari, a jedna od dobitnica tvrdi da joj je Ministarstvo nauke i prosvete ponudilo da plati putne troškove za nagradu, pa nije ni posumnjala u njen legitimitet.

Hajdarović je na blogu Clionaut podelio svoje šestomesečno istraživanje za koje kaže da dokazuje da apsolutno svako ko se prijavi može dobiti nagradu i da iza svega stoje „preduzetnici koji dobro razumeju ljudsku sujetu koji organizuju turističke ture po Indiji pod plaštom biti nagrađen“.

Osnovne informacije o konkursu pronašao je na zvaničnom sajtu AKS Avards, gde su navedeni i dosadašnji pobednici, među kojima smo pronašli osam hrvatskih nastavnika. On je na Gugl mapama pronašao sedište kompanije i otkrio da je to oronula kuća u blizini Nju Delhija, što ga je učinilo još sumnjivijim, prenosi Jutarnji list.

Hajdarović je potom istražio organizatore koristeći Guglov alat za pretragu fotografija i ubrzo zaključio da su fotografije „pozajmljene” sa tuđih LinkedIn profila. Kako god bilo, u maju je podneo prijavu za nagradu koja se dodeljuje u sedam kategorija i 106 potkategorija.

Proces prijavljivanja

Nakon što je sam sebe nominovao, Hajdarović je morao da se registruje na sajtu AKS Avards. Morao je sebe da proceni realno i pošteno, a neki od kriterijuma su bili tačnost, akademski rezultati, odnos prema studentima i kolegama. Da ne bi bilo previše jednostavno, pet prosvetnih stručnjaka je moralo da napiše preporuku, ali je Hajdarovićeva zaključila da je mogu napisati i članovi porodice koji imaju svoju mejl adresu.

Dobio je potvrdu da je kandidat za nagradu Global Teacher i čekao.

– 20. septembra 2023. u moje imejl sanduče stigla je poruka sa naslovom Čestitamo na izboru za dobitnika nagrade Global Teacher Avard 2023. Poruku mi je poslao Sarvesh JagdishRaj, direktor AKS Education Avards i AKS Vorldvide P. Ltd. On je istakao da je prisustvo na svečanosti OBAVEZNO jer je to „monumentalna prilika da proslavite svoja dostignuća i podelite svoja saznanja sa kolegama nastavnicima“ – napisao je Hajdarović.

Dobio je nagradu prilično lako, a onda je shvatio u čemu je kvaka. Troškove preuzimanja nagrade snosi pobednik, što uključuje avionsku kartu za Nju Delhi, smeštaj, obroke i svaki dodatni potrošen cent. U međuvremenu ga je, kako tvrdi, kontaktirao lokalni ambasador da proveri da li se prijavio AKS.

- Za nagrađenog je prilično nezgodno kada u roku od dve-tri nedelje mora da organizuje put u Indiju. Međutim, lično prihvatanje nagrade je OBAVEZNO. U stvari, ne možete ni da dobijete nagradu, a da je ne uzmete lično – objašnjava Hajdarović.

Na sreću, organizatori imaju dogovor sa turističkom agencijom koja nudi pun pansion u hotelu u kome se dodeljuju nagrade, a za dodatnih 1.389 evra možete se pridružiti turneji po Indiji. On zaključuje da je reč o dvojici biznismena koji pod plaštom nagrađivanja budžetom organizuju turističke ture po Indiji.

Šta imaju nagrađeni? – Pažnja medija, lepa stavka u biografiji na kojoj mogu dalje da gradim svoju karijeru, a sve je legalno i dobrovoljno – zaključuje Hajdarović.

Za razliku od fiktivne Global Teacher Avard, postoji Global Teacher Prize koja se dodeljuje nastavniku koji je dao izuzetan doprinos profesiji sa novčanom nagradom od milion američkih dolara.

Dobitnici Global Teacher Avards

Mediji su pisali o brojnim dobitnicima ove nagrade, neki od njih su bili i dvostruki. DuList je preneo da su 30. aprila ove godine u Dubaiju u Dubaiju dodeljene nagrade Ivani Bašić iz OŠ Opuzen, Rosandi Lovrić iz Srednje škole Metković i zagrebačkim nastavnicima Tatjani Orešković i Dejanu Nemčiću, koji su dva puta osvajali titulu.

Profesor geografije Dejan Nemčić iz OŠ Ivo Andrić javio se na naš poziv i rekao da je bio na času i da ne zna o čemu se radi, pa da ga pozovemo za pola sata, nakon čega se nije javio. ponovo telefon.

Navode da je na počasnoj ceremoniji bio i Jasmin Devlić, generalni konzul Republike Hrvatske u Dubaiju. Bašiću je dodeljena titula dinamičnog učitelja godine, a nagradu Izuzetni pedagog godine dobila je Rosandi Lovrić.

Zanimljivo je da je dobitnica Ivana Bašić članica Administrativnog saveta NCVVO i vlasnica nagrade Ivan Filipović za 2020. godinu, a među njenim međunarodnim nagradama je i kontroverzna Global Teacher Avard za najboljeg učitelja na svetu. Ona je ispričala da joj je Ministarstvo nauke i obrazovanja čestitalo i ponudilo da joj sponzorira put u Nju Delhi, što je ona odbila jer je sama našla sponzore za putovanje.

- Ako naše Ministarstvo nauke i prosvete i Ministarstvo spoljnih poslova nisu sumnjali u legitimnost nagrade, ne vidim razlog zašto bih sumnjao - rekao je Bašić.

Naknadna otkrića

Osim o Global Teacher Avard-u, Hajdarović na svom blogu piše i o nagradi za najboljeg globalnog edukatora, koju su, kako kaže, dobile najmanje četiri Hrvatice. U uglu njihovih priznanja nalazi se logo Internacionalnog univerziteta za stažiranje (IIU), koji se ispostavlja kao virtuelni univerzitet koji nudi 5.100 specijalizovanih kurseva, više od 1.000 sertifikata i više od 45 diploma.

Pominje se i treća nagrada, Global Edu-Conclave, o kojoj istraživanje tek sledi. Samim pogledom na stranicu, Hajdarović zaključuje da je i ovde reč o nekom mutnom poslu.

(Jutarnji list)