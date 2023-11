ULETELA U AFERU SA NEPOZNATIM LIKOM, DOŽIVELA ERUPCIJU STRASTI: Ponašao se jezivo, počeo da je PROGONI, a onda usledilo nešto gore

Dugogodišnje veze nekada znaju da postanu monotone ukoliko partneri odustanu od toga da jedni druge zavode.

Bez obzira da li ste zajedno jednu, pet ili 25 godina, uvek mora postojati ona iskra među vama. Međutim, neretko kada pustimo da stvari idu svojim tokom dođe do problema. Prva stvar sa kojom se suoče takvi parovi nije raskid već prevara.

U takvoj situaciji našla je jedna mlada devojka u kasnim dvadesetim godinama koja je zapostavila svoju vezu i uplovila u fatalnu romansu.

- Kada je prelepi fitnes trener počeo da pokazuje interesovanje za mene, lagala sam i rekla mu da prolazim kroz raskid. Istina, moja dugoročna veza je stagnirala. Ipak, bila sam toliko polaskaan i uzbuđena što bi me neko tako popularan, fit i obrazovanuopšte pogledao, a kamoli muvao. Želela sam da istražim kako bi se stvari mogle razviti. Svoju dugogodišnju vezu sam stavila po strani. Ja imam 28 godina, moj partner 30, a fitnes trener ima 32 godine - počinje ispovest ova devojka otkrivši kako se dalje razvijala situacija.

- Veza sa njim je bila drugačija od bilo čega što sam ikada ranije osećala i bukvalno sam bolovala od njegovog dodira. Na kraju smo izašli iz teretane u isto vreme i on me je pitao da li želim piće. Rekao je da se oseća zaglavljen u svojoj vezi i da treba da upozna pravu osobu koja će mu pomoći da se izvuče iz nje, a onda me pogledao duboko u oči. Umalo nisam pala sa barske stolice. Upoznali smo se nekoliko dana kasnije i vratili se u njegov stan na najintenzivniji se*s koji sam ikada doživela. To je bilo pre šest meseci i iako je se*s još uvek neverovatan, osećam se užasno zbog onoga što radim svom divnom dečku. Uz to sam primetila i neke znake upozorenja. Nekoliko puta me je ostavio samu dok je otišao da obavi poziv. Takođe sam saznala da me potajno posmatra. Pitao je zašto još uvek držim svog dečka za ruku, sada mislim da nas je pratio. Kaže da neće ostaviti svoju devojku dok ne dokažem da sam iskrena - pojadala se devojka u anonimnoj priči koju je podelila na portalu San.

Ona je potražila pomoć od savetnice za veze i brakove. Ono što joj je poručila sigurno će joj otvoriti oči i pomoći u tome da načini potez koji i sama zna da mora.

- Ovaj čovek je manipulativan i obožava kontrolu, pa slušajte svoje instinkte i bežite iz te veze. Imate li neki dokaz da je on zaista jadan u svojoj vezi? Tvoj dečko zvuči kao divan čovek, koji ne zaslužuje ovu izdaju. Dugoročne veze mogu lako da stagniraju ako počnete da uzimate jedni druge zdravo za gotovo. Usredsredite se na svoju vezu i razgovarajte sa svojim dečkom o tome kako se osećate - poručila je savetnica.

