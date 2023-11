PRVO SAM MISLIO DA JE SMAK SVETA: Region šaputao da je Momčilo Otašević prevario suprugu, a ONA OTKRILA pravu ISTINU O ODNOSU

Crnogorski glumac Momčilo Otašević (33) progovorio je o razvodu od koleginice Jelene Perčin sa kojom je bio u braku od 2018. godine.

Njih dvoje su u braku dobili dvoje dece, ćerku Mašu (5) i sina Jakšu (3). Glumac priznaje da mu je bilo jako teško zbog razvoda, ali da su mi porodica i prijatelji bili velika podrška i oslonac.

foto: Ana Paunković

- Kad se to dogodilo, prvo sam pomislio da je smak sveta. Međutim, kad sam razmislio, shvatio sam da je možda tako i bolje i tražio najbolje rešenje za decu i po tome se ravnao. Nisam imao mnogo vremena da olajavam. Danas se trudim da mislim pozitivno i da se organizujem što bolje mogu u novonastaloj situaciji. Teško je, promena je ogromna, a deca su sad na prvom mestu.

Momčilo Otašević trenutno u Hrvatskoj snima treću sezonu serije "Kumovi", a priznaje da sa naslednicima provodi vremena onoliko koliko mu to okolnosti dozvoljavaju. Najviše voli kada sa ćerkom i sinom ode u rodno mesto.

- Najveće zadovoljstvo mi predstavlja boravak na Cetinju, kod roditelja i na moru. Tamo sam shvatio koliko Maša ima energije i često se pitao koliko može da trči i skače. Moja mama Nada i tata Duško kažu mi da je ista ja, da sam i sam bio takav, ako ne i gori. Trudim se da negujem njenu radoznalost i hiperaktivnost, najmanje dva puta nedeljno idemo da skačemo na trambulinu ili da se penjemo. Stalno smo aktivni, ako nemamo drugi izbor, odemo u park da se igramo. U autu držim rekete za tenis, stoni tenis i badminton i najmanje tri lopte jer nikad ne znam koja igra će im pasti na pamet.

foto: Ana Paunković

Inače, spekulisalo se da je glumac Momčilo Otašević ostavio suprugu Jelenu Perčin zbog hrvatske glumice Ane Uršule Najev.

Ana je oštro demantovala navode da je Momčilo ostavio suprugu zbog nje.

- Apsolutno nije. Momo i ja smo kolege i nikad nismo imali, niti imamo ljubavni odnos. To da sam ja razlog njihovog razvoda nema nikakve veze s istinom i zdravim razumom. To je između ljudi koji se razvode i trebalo bi njih da pitate za detalje. Momo ima dvoje male dece i smatram da zbog toga javnost zaslužuje da zna istinu. Barem iz poštovanja prema svima bližnjima, ako već ne postoji poštovanje prema nama - rekla je glumica tada i dodala:

foto: Printscreen/Instagram

- Činjenica da trenutno snimam seriju u kojoj mi je on glumački partner, kolega i prijatelj koji trenutno prolazi kroz proces razvoda, potpuno je, eto, dovoljna da me javno, bez ikakvog potkrepljena, dokaza ili bilo kakvih suvislih informacija, prozivaju kao krivca za razvod mojih kolega. Bez ikakve zadrške se usuđuju da me nazivaju rasturačicom porodice i braka - rekla je glumica za "Slobodnu dalmaciju" nedavno.

