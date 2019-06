ZAEV: Može i vlada padne ako ne dobijemo očekivani datum za pregovre sa EU!

Kako je prenela vlada u Skoplju, Zaev je to rekao u odgovoru na novinarsko pitanje kakve će biti posledice ako Evropski savet ne prihvati preporuku Evropske komisije da Severna Makedonija otpočne pristupne pregovore sa EU.

"Ako ne dobijemo očekivano, datum za pregovore, postoji mogućnost da to izazove pad vlade. Ova stabilna vlada, sa svim teškoćama, najverovatnije će odmah izgubiti poverenje većine u parlamentu, jer smo im obećali da ćemo imati pozitivnu odluku EU ako se krećemo napred", rekao je Zaev.

Kako je istakao, ako Severna Makedonija bude morala da ide na prevremene parlamentarne izbore ekonomija će stati, jer niko ne investira u vreme priprema izbora i dogovora oko nove vlade.

"Izgubićemo šest meseci, a to je za nas najskuplje vreme. Iako je to najgora opcija zemlja će produžiti u ovom pravcu, odnosno jačanjem evropske ideje i jačanjem integrativnog procesa EU", rekao je Zaev na konfereciji za novinare nakon foruma “Severna Makedonija: ubrzavanje reformi, ubrzavanje evropske integracije" u organizaciji EBRD i Centra za evropske politike.

Kako je prenela pres služba vlade u Skoplju, na pitanje novinara da li će prevremeni izbori u tom slučaju doneti veću političku nestabilnost i neizvesnost kod evropskih reformi i da li to daje veći prostor proruskim i nacionastičkim partijama, Zaev je rekao da će, ako bude izbora, građani biti ti koji će odlučiti.

“Ili će podržati ovu progresivnu, proevropsku opciju ili one koji blokiraju ove procese i koje neki nazivaju proruski ili nacionalistički i radikalni. Razočarenje koje će se desiti među našim sugrađanima, ako Evropski savet ne da pozitivno mišljenje, daje nadu ovim drugima, građanima koji podržavaju nacionalizam i radikalizam", ;rekao je premijer Severne Makedonije.

Zaev je istakao da to nije dobro sa Severnu Makedoniju, a nije dobro ni za region. "To su opcije i to nas zabrinjava. Bez obzira šta će se desiti, mi ćemo uraditi sve što najbolje možemo. ;Želim da naši partneri u EU znaju da smo čekali 15 godina i da je sada sve moguće", rekao je Zaev i dodao da od odluke Evropskog saveta zavisi i najavljena rekonstukcija njegove vlade.

Kurir.rs/Beta

Foto AP

Kurir