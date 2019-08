TAJKUN KAMČEV: Boki 13 mi je iznudio milion evra i tražio je još para! Nisam mu dao, a onda sam uhapšen!

Jordan Kamčev saslušan je još 2. maja ove godine, a tužiteljki Vilmi Ruskojskoj ispričao je da ga je grupa ljudi ucenjivala osam meseci.

,,Od septembra 2018, do 10. aprila 2019, stalno me ucenjuje grupa ljudi"-rekao je Kamčev i dodao da mu je Boki 13 prvo nudio projekat izgradnje modnog centra, ali da je to bilo neozbiljno. Potom se Boki 13 vratio drugi put, tražeći četiri miliona evra za navodnu franšizu, ponudivši ugovor koji je potpisao Laze Janev, sin tužiteljke Katice Janev, koja je takođe uhapšena u aferi 'Reket'.

'' Shvatio sam da je izmišljeni projekat jer mi nije predstavljen nijedan poslovni plan osim ugovora, što je značilo da je svrha bila da mi uzmu novac", naglasio je Kamčev.

Prema njegovim rečima, i to je odbio, ali je onda Boki 13 uspeo da ga natera da plati 180.000 evra za reklamiranje, iako ni njemu ni njegovoj kompaniji to nije bilo potrebno. ,Nakon toga, Jovanovski je počeo da objavljuje svoje fotografije sa Janevom na Instagramu, pričajući da se nešto veliko sprema. Nekoliko dana kasnije, pritvoren sam", rekao je Kamčev, dodajući da je u sve bila uvučenai njegova žena, kojoj tražili dva, četiri i šest miliona evra kako bi 'intervenisali' u vezi s optužbama protiv njega, što je on odbio.

kurir.rs/ Informer

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir