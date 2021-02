KARAKAČANOV PORUČIO MAKEDONCIMA: Za vreme Tita sebe ste nazivali Jugoslovenima, ali nemojte da kradete našu istoriju

"Tokom srpske okupacije i Tita vi ste sebe nazivali Jugoslovenima i to je vaše pravo, ali nemojte da kradete našu istoriju", jasno je istupio Karakačanov, obraćajući se makedonskim vlastima i građanima.

On je za Bugarsku televiziju izjavio da su Severna Makedonija i Bugarska u 2017. "potpisali sporazum kojim se obavezuju da ne postavljaju teritorijalne zahteve, da ne koriste govor mržnje i ne kradu istoriju jedni drugima".

Međutim, na reagovanje novinarke da su pomenute formulacije u ugovoru opšte, te da Makedonci i dalje smatraju da je Delčev Makedonac, Karakačanov je rekao da "mišljenje čoveka o nečemu ne mora uvek da je skladu sa realnošću".

"Šta znači ako mislimo. I ja mogu da mislim da sam Meksikanac i da li me to čini Meksikancem. Mnogi Bugari žele da budu Bugari i da žive u Kaliforniji, ali da li ih to automatski čini Amerikancima. Oni su ranije mislili da su potomci Filipa i Aleksandra Velikog, ali su im Grci rekli ne, vi niste njihovi potomci i oni su se složili", rekao je Karakačanov.

Skoplje ne može da iskrivljuje činjenice nazivajući Cara Samuila makedonskim carom iako je on bio bugarski vladalac, dodaje bugarski ministar odbrane.

I Delčev je bio Bugarin, kaže te tvrdi da o tome postoje dokazi u dokumentima u SAD i Turskoj.

Karakačanov smatra da Severna Makedonija pokušava da iznese laž da navodno Bugarska pokušava da oduzme pravo Makedoncima na samoopredeljenje.

"Mi ih ne prinuđujemo da promene identitet i jezik. Kažemo im da se nazivaju kako žele - Makedonci. Ali ne treba da kažemo 'ja se nazivam Makedonac zato što je i Delčev bio Makedonac'", istakao je Karakačanov.

