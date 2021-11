OSTAVKA ZAEVA ĆE ZNAČITI OSTAVKU CELE VLADE Šta Ustav predviđa u takvim slučajevima?

Ostavkom Zorana Zaeva na mesto premijera, cela vlada podnosi ostavku, piše Plusinfo.mk.

To je predviđeno članom 93 Ustava. Prvi uslov za to je najavljena ostavka na konferenciji za novinare u nedelju da Zaev podnese u pisanoj formi predsedniku Sobranja Talatu Džaferiju. Dok se to ne desi, formalno-pravno, premijer i aktuelna vlada mogu da nastave da rade.

foto: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

„(...) Ostavka predsednika Vlade, njegova smrt ili trajna sprečenost u vršenju dužnosti povlači za sobom ostavku Vlade, navodi se, između ostalog, u članu 93 Ustava.

Procedura je tada slična izboru nove Skupštine. Naime, šef države je dužan da mandat za sastav Vlade poveri kandidatu stranke, odnosno partiji koja ima većinu u Skupštini u roku od deset dana.

Zatim, mandatar ima 20 dana od dana poveravanja mandata, da Skupštini podnese program i da predloži sastav Vlade.

Zaev je juče podneo ostavku nakon što je njegov SDSM ubedljivo izgubio lokalne izbore u zemlji.

- Preuzimam odgovornost na sebe. Podnosim ostavku na mesto premijera i predsednika SDSM. Čestitam svim naprednim građanima koji su se žestoko borili za integrisanu Severnu Makedoniju, rekao je on.

Prema onome što je Zaev najavio, plan je da u narednom periodu mandat ostane u rukama SDSM-a i da se završi četvorogodišnji mandat osvojen prošle godine u koaliciji sa DUI i drugim partijama.

- Ostajem pri stavu da vanrednih parlamentarnih izbora ne treba da bude. Predstoje odlične i jedinstvene 2,5 godine rada i ekonomskih uspeha, koji će koristiti celoj naciji i državi, rekao je Zaev.

U međuvremenu, SDSM će morati da izabere novog lidera stranke, a da li će on preuzeti funkciju premijera za sada se ne zna.

Ustav naše zemlje predviđa da ostavku predsednika Vlade treba da konstatuje Skupština u sledeća dva člana:

Član 219 Poslovnika Skupštine, pak, kaže da ''Vlada, predsednik Vlade ili član Vlade mogu podneti ostavku. Ostavka Vlade ili premijera podnosi se predsedniku Skupštine u pisanoj formi i može biti obrazložena... Ostavku Vlade ili premijera predsednik Skupštine odmah podnosi poslanicima i predsednik Republike''.

U članu 220 dalje stoji da ''Skupština na prvoj narednoj sednici, bez pretresa, zaključuje da predsedniku Vlade, Vladi ili članu Vlade prestaje mandat na dan održavanja sednice''.

Zaev na konferenciji za novinare u sedištu stranke nije saopštio šta dalje, ko će preuzeti kormilo stranke, niti ko će preuzeti čelnu poziciju u Vladi, prenosi MIA.

Zaev je čestitao političkom protvniku, opozicionoj VMRO DPMNE Hristijana Mickoskog, pobedu na lokalnim izborima u Severnoj Makedoniji.

Kurir.rs/Pulsinfo.mk