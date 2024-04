"OVAJ MAKEDONSKI GRADONAČELNIK ĆE IMATI VELIKI UTICAJ NA VLADAJUĆU STRUKTURU!" Željko Šajn tvrdi: On će biti odlučujući faktor

Sedam dana posle izborne srede u Hrvatskoj, na birališta usred nedelje izašli su i građani Severne Makedonije, kako bi izglasali novog predsednika države, sedmi put otkako je ova bivša jugoslovenska republika proglasila nezavisnost 1992. godine.

Severna Makedonija neće dobiti novog predsednika u prvom krugu izbora, jer ni prvoplasirana Gordana Siljanovska Davkova,a ni odlazeći šef države Stevo Pendarovski nisu osvojili više od 50 odsto glasova.

Da li su ovakvi rezultati iznenađenje? Na ovo pitanje odgovorio je gost jutarnjeg programa Željko Šajn, dopisnik Politike iz Severne Makedonije.

- Ne možemo reći da su iznenađenje u tom smislu da će u drugom krugu ući dva kandidata, ali su iznenađenje u tom smislu koliko je koji kandidat dobio glasove. Ukazuje se koja će politika biti dominantna u sledećem periodu. Narod se opredelio za svoju unutrašnju politiku i opredelio se za kadrove koje će graditi makedonsku politiku. Jer licemerna politika EU, unela je takozvani nemir među političarima i narodu. Narod je prepoznao da jednostavno treba ostati dostojanstven putu i razvoju, da ne treba nikako gubiti identitet i dozvoliti da se u tom pravcu gazi makedonski narod. Jer francusko-nemački predlog jeste da se podrži Bugarska i da se u tom smeru bugarski narod uvede u ustav, a Bugari su kao što je poznato gazili po identitetu makedonskog naroda - rekao je Šajn i dodao:

- Da bi se postavio put ka Evropskoj unije SDSM je prihvatio sve uslove koje je postavila Evropska zajednica, SAD i NATO. U tom prihvatanju, Makedonija je maltene izigrana jer ona je prihvatila na jedva i u NATO pakt. Jer tu je bilo pregovaranje i sa Bugarskom i sa svim članicama koje su možda htele da postave veto. Međutim, tu se našao kompromis, ali zato na putu za evropske integracije Bugarska je postavila veto sa uslovom da se promeni ustav. To nije prihvatio VMRO i kao opozicija čiji je glas bio potreban dvotrećinsku većinu, oni to nisu učinili. Iako je bila pretnja da će biti izolacije, oni su ostali dostojni tome i to je narod prepoznao i prihvatio. Verovatno će se to nastaviti u drugom krugu, pogotovo gde su parlamentarni izbore i predsednički izbori. Tu se može dogoditi jedno drugo iznenađenje, a to je da će u parlamentarnoj većini verovatno biti veći broj makedonskih partija i da će odlučujući možda faktor biti upravo gospodin iz Kumanova, gradonačnik, koji je četvrti na listi za predsednika. On je formirao partiju maltene pred 3 do 4 meseca i da će on biti taj zičak na vazi koji će donositi odluku u kom pravcu će se pomerati vladajuća struktura.

Kurir.rs

