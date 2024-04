"IMAJU STRAH OD GUBLJENJA, UČINILI SU POTPUNU BESMISLICU" Stručnjaci analiziraju: Za politiku se bori, ne bojkotuje se! (VIDEO)

Dojučerašnji politički saborci, danas su neistomišljenici. Sloga u redovima koalicije Srbije protiv nasilja zapela je na prvoj prepreci. Nisu se složili u tome da li treba izaći na izbore 2. juna.

Tako se do skoro jaka opoziciona kolona osula u dva tabora - one koji bojkotuju i one koji će izaći pred birače. Danas je i Savo Manojlović objavio da će se kandidovati za gradonačelnika Beograda sa „Kreni promeni“.

foto: EPA Marko Đoković

Gosti "Usijanja" koji su diskutovali o ovoj temi bili su Aleksandar Gajović, novinar i publicista, Zoran Vuletić, Građanski demokratski forum i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar.

Gajović se osvrnuo o strani opozicije koja bojkotuje, pa je izneo mišljenje:

- Teško je objasniti razloge, potpuno su neprimereni, za taj deo bojkota mislim da je katastrofa. Oni će tako izneveriti glasače koji su glasali 17. decembra za njih. To je s jedne strane, a s druge, čitavog života sam bio protiv bojkota, obustave rada, štrajka... To je za popodne i predveče, prepodne mora da se radi, mislim da je ovaj bojkot pucanje u nogu. Mislim da će taj bojkot njih da odvede u političku penziju. To što ne izlaze je ustvari strah od gubljenja, poraza, time je motivisano to. Zamislite da večeras Zvezda i Partizan ne igraju jer je nekome tako došlo, to je besmislica. Treba izaći, popeti se na palubi broda koji se ljulja i boriti se argumenti da pridobiješ što je više glasova, to je po meni politika, a bojkot je kao da smo pobegli sa bojišta.

Vuletić je rekao da se bori za to da izađe na izbore

:

- Ja ću učiniti sve da mi izađemo na izbore, Građanski demokratski forum je izašao u okviru manje koalicije pod sloganom "Srbija na zapadu" ubeđen sam da je time sve rečeno koji je naš politički stav. Vredi da se bori za tu politiku, bez obzira na rezultat koji smo ostvarili, cenim da je mnogo veći potencijal u građanima Srbije koji razumeju istinit pogled na devedesete. Bio sam nosilac liste i nisam propuštao ništa šta su me novinari pitali.

02:04 IMAJU STRAH OD GUBLJENJA, UČINILI SU POTPUNU BESMISLICU Stručnjaci analiziraju: Za politiku se bori, ne bojkotuje se!

Stanković je dao svoj komentar oko stanja na političkoj sceni i principima opozicije:

- Oni koji bojkotuju nisu bili nikada u prvom redu, više je to medijski nametnuto, nego što su bili sinonim za opoziciju. Kada gledam koaliciju Srbija protiv nasilja, tu eventualno stranku ima Đilas u nastanku, sa malo više odbora, finansija i većeg medijskog uticaja. Ovo ostalo su asocijacije građana koji su zainteresovani za politiku, plus ona neformalna grupa, odnosno grupa pojedinaca, koja je zamišljena kao neki suplement koaliciji Protiv nasilja.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

02:38 Iz Nestorovićeve stranke: Tu se razlikujemo, POGUBNA je politika koja počinje od ljudi! Macura: Samo čitate pripremljen tekst!