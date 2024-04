MALE ŠANSE OPOZICIJE! Đilasov bojkot unapred obesmišljen, znatno manji rezultat na izborima za okrnjenu koaliciju

Razlaz među liderima opozicionog bloka Srbija protiv nasilja na temi bojkota iznedrio je novog aktera na političkoj sceni - okrnjenu koaliciju koja će pod sloganom "Biram borbu" izaći na beogradske i lokalne izbore 2. juna. S obzirom na to da svega tri opozicione stranke odbijaju da učestvuju na predstojećim izborima, bojkot je unapred obesmišljen, a izborne šanse ostatka koalicije Srbija protiv nasilja su znatno mršavije nego na decembarskim izborima, ocenjuju sagovornici Kurira.

Suprotni pravci

Predstavnici Narodnog pokreta Srbije, Zeleno-levog fronta, Novog lica Srbije, Ekološkog ustanka, Demokratske stranke i Pokreta slobodnih građana juče su u Skupštini Srbije predstavili zajedničku parolu i najavili da su te stranke odlučile da, uz ispunjenje tri osnovna zahteva - formiranje komisije za reviziju biračkog spiska, poštovanje zakona o medijima i održavanje beogradskih i lokalnih izbora istog dana - učestvuju i na beogradskim i na lokalnim izborima.

foto: Kurir/D.R.

S druge strane, Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa i Srce Zdravka Ponoša, kao i stranka Zajedno zagovaraju bojkot i s koalicijom NADA ulaze u antiizbornu kampanju, vodeći borbu protiv vladajuće većine, ali praktično i protiv dojučerašnjih kolega.

Lider NPS Miroslav Aleksić izjavio je da mu nije jasna odluka onih koji su drugačije odlučili.

- Razgovaraćemo sa još nekim akterima koji su spremni da učestvuju u ovoj borbi. Žao mi je što neke naše kolege nisu prihvatile da se borimo zajedno. Ne razumem odluku da se bojkotuju izbori u Beogradu, a da se ne bojkotuju izbori u drugim opštinama i gradovima, ali svako ima pravo na svoje mišljenje - rekao je Aleksić.

Poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović poručio je da ovih šest opozicionih organizacija koje izlaze zajedno na izbore čine ljudi koji su rešili da se ne povlače pred Srpskom naprednom strankom i da joj neće predati nijednu ulicu, opštinu i grad. Lider PSG Pavle Grbović naglasio je će ova grupacija ostati otvorena za saradnju i pre i nakon izbora, a da će oštrice njihove kritike biti usmerene jedino prema vladajućoj strukturi.

Jedan od predvodnika bojkota lider SSP Dragan Đilas rekao je da nema objašnjenje za raskol koalicije Srbija protiv nasilja i da nije bilo fer da se odluka o izlasku na izbore donosila bez konsultacija s Proglasom i koalicijom NADA.

Konfuzija birača

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković ocenjuje da će na junskim izborima ovaj deo opozicije biti bleda senka u odnosu na ono što su osvojili u decembru, ali i u odnosu na ono što su potencijalno mogli da nisu sve prokockali.

foto: Kurir televizija

- Raskol je zapravo očekivan, jer smo već svedočili otvorenim sukobima unutar Srbije protiv nasilja, a sve se događalo na nivou liderstva i nemogućnosti da se pozicioniraju kao jasna politička opcija. Mislim da će platiti visoku cenu svojih trvenja. Čak i da su ostali ujedinjeni, šanse bi im bile slabe zbog svih pogrešnih koraka koje su u međuvremenu preduzimali. Biće ovo kolaps od rezultata za njih, a korist od toga može da ima samo SNS i koalicija koju predvodi. Opoziciono biračko telo je u konfuziji. Birači ne vole podele, sujetne lidere, interesne sukobe i jurenje pozicija i benefita, a sve to je upravo ogoljeno pred njihovim očima. To se na izborima po pravilu kažnjava - objašnjava on.

Petričković kaže i da je bojkot sasvim besmislen, jer se praktično neće ni osetiti.

- To je tumaranje u mraku i izraz nemoći. Od dva zla su izabrali tu opciju, svesni da nemaju šta da traže na izborima koje su tražili - smatra Petričković.

Pocepana desnica NS i DJB raskinuli zbog Velimira Ilića foto: Beta Milan Obradović I na desnom političkom spektru desio se razlaz. Narodna stranka i Dosta je bilo raskinuli su prvobitni dogovor da zajednički nastupaju na beogradskim izborima, a razlog je Velimir Ilić i njegova Nova Srbija. Lider Narodne stranke Vladimir Gajić najavio je da će ova stranka nastupiti na listi "Narodna lista - ključ za pobedu - Narodna stranka - Nova Srbija - Pokret živim za Srbiju". Stranka DJB objasnila je da nije došlo do dogovora s Narodnom strankom, jer je za DJB neprihvatljiva koalicija s Novom Srbijom Velimira Ilića.

Bonus video:

03:01 ĐILAS IMA BAGOVE, OPOZICIJA HOĆE SCENARIO SEVERNE MAKEDONIJE Dejan Vuk Stanković: Gde to ima da manjina uslovljava većinu?