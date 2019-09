U KOMŠILUKU MIROSLAVA RADULJICE: Nasmejan je i raspoložen, obećao je čaj iz Kine

Miroslav Raduljica trenutno je na Svetskom prvenstvu na kojem i te kako niže dobre rezultate u košarci u Kini, od utakmice sa Angolom, te Filipinima i Italijom, a pritom mu ova zemlja uopšte nije nepoznanica.

Naprotiv, Miroslav osim za igra i za tamošnji klub Đangsu dragons. Ipak, kad god ima priliku, košarkaš dolazi u rodnu Srbiju, a komšije ujednom beogradskom naselju imaju samo reči hvale za centra reprezentacije.

Naime, Miroslav ima stan u luksuznoj zgradi, odmah ispod nalazi se jedan supermarket. Prodavačice na pomen njegovog imena odmah šire osmeh.

- Pa kako da ne znamo našeg Raduljicu? Često je on ovde kod nas, ne znam šta kupuje, ali se uvek zadrži da se sa svima ispozdravlja. Čak i kad samo prolazi, a mi stojimo ispred, popriča i stane sa nama. Zezam ga da je dovoljno visok da može da mi slaže proizvode na visokim policama i on mi uvek kaže: "Ma naravno, uvek, samo me pozovite" i smeje se. Ono što je sigurno jeste da ne glumi zvezdu i da je sasvim prizeman dečko. Svi ga ovde obožavaju – kaže prodavačica.

Vlasnik frizerskog salona Stevan često razgovara sa Raduljicom.

- Predobar je komšija. O njemu imamo samo reči hvale. Nasmejan je uvek. Nikada ga ništa ne pitam o košarci, jer dolazi u Srbiju da se odmori. Ne želimo da ga smaramo. Savršen je i veoma vaspitan dečko.

U obližnjem kafiću u koji košarkaš gotovo uvek dolazi kada je u Srbiji, kažu da ima svoje omiljeno piće, ali i jelo. Barmen Đorđe dodaje i da mu je košarkaš obećao da će doneti čaj iz Kine, koji je na dobrom glasu.

- Često ovde sedi kod nas, upoznao sam ga. Dođe, pozdravi nas sve i naruči svoju omiljenu kafu, duplu dozu normalne šolje, kapućina. Velikije čovek, pa može mnogo kafe i da popije (smeh). Takođe, često doručkuje kod nas. Voli sendvič sa ćurećim prsima i pitu od jabuka. Galantan je, ostavlja i bakšiš. Najmanje okošarci pričamo, uglavnom pričamo o serijama koje su aktuelne. Pričamo i o čajevima koji su kod njih odlični, paje obećao da će doneti neki. Dolaze mnoge poznate ličnosti kod nas, ali Raduljica je ostavio najbolji utisak. Pravije car, uopšte nemamo osećaj da je megazvezda - kaže Đorđe.

U obližnjoj farbari dodaju da se Miroslav razume u mnoge teme, ali ipak je košarka glavna.

- Išli smo na sladoled zajedno (smeh). Ne dolazi ovde kod nas, ali živi iznad, tako da ga često vidamo. Prizeman je i normalan. Živi ovde kod nas šest ili sedam godina. Sasvim smo se navikli da nam je komšija. Moj sin igra košarku, pa sa Raduljicom pričam i o tome - kaže nam njegov komšija Zoran.

