MINISTAR UDOVIČIĆ o olimpijadi, vakcinisanju sportista, odnosu sa Šapićem, PA ŽESTOKO OSUDIO PRISLUŠKIVANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA

-Čuo sam se baš pre nekoliko dana sa predstavnicima MOK-a i uveravali su nas da će da se održe Igre. Ono što je važno je da su naši sportisti uželeli takmičenja i uveren sam da će napraviti najbolji mogući rezultat - rekao je ministar Udovičić u jednoj emisiji.

On je podsetio da naši olimpijci imaju najbolje uslove u ovim teškim vremenima zbog pandemije, ali i napomenuo da je Srbija čest organizator velikih događaja.

-Ništa im ne fali. Rame uz rame mogu da budu sa bilo kojim sportistom iz drugih zemalja. Želimo da im ispunimo svaki zahtevima. Pomerili smo granicu u svim oblastima, država je potpuno stala uz sport i ulaže se duplo više sredstava u odnosu na poslednjih šest godina. Više ne igramo seoske i zonske lige, već Ligu šamopiona. Tako i u organizaciji najvećih takmičenja, traže od nas i mi želimo da budemo domaćini - rekao je Udovičić.

SRBIJA ĆE OVE GODINE ORGANIZOVATI EP ZA ODBOJKAŠICE

Srbija će samo u ovoj godini organizovati Evropsko prvenstvo za odbojkašice, Svetsko u boksu, Svetsko za mlađe seniore u rvanju, košarkaški kvalifikacioni turnir za plasman na Olimpijske igre, kao i Olimpijadu za školarce.

-Želimo da nastavimo kontinuitet sve većeg ulaganja. Odgovorno tvrdim da se sada izdvaja duplo više nego za Rio - rekao je Udovičić.

On je pozvao sve građane da se vakcinišu i istakao značaj kako svet gleda na Srbiju sada.

-Neverovatan osećaj nacionalnog ponosa se oseti kada vas zovu i traže da dođu u Srbiju da se vakcinišu. Danas smo priznati po vakcinaciji, sve ono što su država i njena Vlada omogućili. Ne prestaju da zvone telefoni sa rečima pohvala - zaključio je.

O ŠAPIĆU

Udovičić se osvrnuo i na svoj odnos sa Aleksandrom Šapićem rekavši da je sa njim napravio velike beogradske i svetske rezultate.

-Osvajali smo evropske i svetske medalje i znam koliko je bio posvećen sportu i koliko je veliki šampion. Kao i tada i danas postoje određena razmimoilaženja u razmišljanju i drugačije shvatanje u odnosu na neke teme – rekao je Udovičić napominjući da se u nekim temama sa svojim ’’kolegom iz bazena’’ potpuno podudara i da podržava meke njegove stavove.

-Siguran sam, kao što smo to radili u bazenu, da imamo zajednički cilj i da možemo da dođemo do najviših evropskih i svetkih rezultata – smatra on.

Udovičić se osvrnuo i na to zašto je na vrhuncu karijere odlučio da uđe u politiku, naglasivši da je to zato što je imao želju i tenedenciju da se promene stvari u sistemu sporta.

''OSUĐUJEM SVAKI VID KRIMINALA''

Ministar se osvrnuo i na to što su pojedini ljudi sa tribina iza rešetaka, i osudio svaki vid kriminala, nedvosmisleno, bilo da je on na tribinama ili negde drugo.

-Mislim da smo kao država pokazali nultu toleranciju prema takvom ponašanju, da smo nedvosmisleno pokazali delima i volju i želju, ali i sigurnost kada je reč o borbi protiv svakog vida kriminala i siguran sam da će nadležne institucije do kraja istrajati u svemu tome. Želeo bih da napomenem da ovakav slučaj nije izolovan samo kod nas, da se ovo dešava godinama unazad i da u mnogim zemljama Evropske unije i širom sveta ovakvi slučajevi postoje i da taj proces i dalje traje, ali sam siguran da će naše nadležne institucije i država pokazati upravo ono što smo delima i pokazali i do sada, i nastaviti u tom duhu - da kriminal ne sme da postoji ni u jednoj sferi našeg društva. – naglasio je ministar.

''IGRATI PRED PRAZNIM TRIBINAMA LIČI NA TRENING''

On je takođe govorio i o tome kako ne može da zamisli kako se osećaju sportisti kada igraju pred praznim tribinama.

-To više liči na određene treninge. Mislim da se draž sporta na taj način gubi, što pokazuju i sportski rezultati. Došlo je do poremećaja na globalnom nivou po sportskim rezultatima, po efektivi postignutih rezultata. Mislim na rezultate, kada pogledate fudbalske utakmice drugačiji su rezultati danas nego kada imate pritisak navijača i kontranavijača na tribinama. Tako da se gubi ta draž i žao mi je što određeni sportisti ne mogu da dožive te velike uspehe sa svojim navijačima i da dožive tu atmosferu koju nosi jedna velika utakmica ili planetarno takmičenje na kojima oni učestvuju – rekao je Udovičić.

O PRISLUŠKIVANJU PREDSEDNIKA

Udovičić se osvrnuo i na to što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisluškivan rekavši da ne postoje racionalne reči koje su prikladne da se kaže šta o tome misli.

- Osuđujem svaki taj poduhvat, ali moram da kažem da se vodi političko pitanje, da se pravi politička hajka na ovakvu temu. Jer kada neko priča sa svojim bratom, ocem, sinom, mislim da tu ne postoji politika, da je to apsolutni nonsens i da na tu temu ne možemo da nađemo konsenzus na bilo koji način, sem da apsolutno svi zajedno osuđujemo. Sigurno će nadležni organi, ne zato što je predsednik, ali i zato što je predsednik tim više, vrlo posvećeno odraditi svoj posao i privesti pravdi sva odgovorna lica – zaključio je Udovičić.

