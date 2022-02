Mozzart daje najveće kvote na svetu: Seltik 2,40, Senegal 2,00, Benfika 1,43!

Odlična fudbalska ponuda. Danas su na programu mečevi u brojnim takmičenjima širom Evrope, kao i Afrički kup nacija. Bukmejkeri Mozzarta spremili su tri kvote koje će u svakom trenutku da budu najveće na svetu. Proverite, stvarno je tako.



SELTIK - RENDŽERS (SREDA, 20.45), KEC 2,40

Vreme je za jedan od najvećih svetskih derbija - Old Firm. Seltik je jak ove sezone, sa deset pobeda i jednim remijem u poslednjih 11 mečeva izgleda neverovatno snažno u ofanzivi. To je Keltima pomoglo da smanje rastojanje u odnosu na mrske komšije na dva boda. Seltik skoro nikada ne greši kod kuće, gde je vezao pet pobeda i generalno ima najpouzdaniju odbranu u škotskom prvenstvu sa samo 13 primljenih golova u 23 utakmice. Što se Rendžersa tiče, on je u poslednjim kolima malo usporio i dva puta remizirao sa ne baš toliko jakim protivnicima, doduše u gostima. Odlazak Stivena Džerarda bez sumnje je uzdrmao Policajce, pa deluje da ekipa još nije uspela da usvoji ideje Đovanija van Bronkhorsta, koji je postavljen na njegovo mesto. Rendžers je neporažen na sedam proteklih derbija sa Seltikom, ostvarivši šest pobeda.

BURKINA FASO - SENEGAL (SREDA, 20.00), KEC 2,00

Reprezentacija Burkine Faso je iznenađujuće jaka na ovom turniru i sa minimalnom potrošnjom energije stigla je do polufinalne faze, čuvajući snagu za glavne mečeve Afričkog kupa nacija. Pastuvi su poraženi jedino u prvom kolu grupne faze od domaćina Kameruna (1:2), a potom su počeli da igraju pribrano u odbrani i efektno u napadu. U osmini finala Burkina Faso je izbacila Gabon na penale, a u četvrfinalu je minimalno savladala Tunis (1:0). Senegal se očekivao u završnici, i do nje je došao najviše zbog veoma tvrde odbrane. Lavovi Terange imaju niz od 11 mečeva bez poraza na svim frontovima i pobedili su osam puta tokom tog perioda. U osmini finala su eliminisali Zelenortska Ostrva (2:0), a u četvrtfinalu je Senegal izbacio Ekvatorijalnu Gvineju (3:1).

BENFIKA - ŽIL VISENTE (SREDA, 20.00), KEC 1,43

Benfika i dalje gubi borbu za direktan ulazak u Ligu šampiona sledeće sezone. Nalazi se na trećem mestu Primeire sa 44 boda, tri manje od Sportinga, dok je vodeći Porto 12 koraka daleko. U poslednjim mečevima Benfika je smenjivala pobede sa remijima i porazima. Dakle, neuspeh protiv Porta je bio predvidljiv (1:3), ali remi sa Moreirenseom iz zone ispadanja već postavlja pitanja (1:1). Večeras Orlovi dočekuju Žil Visente, koji je petoplasiran, ali sa 14 bodova manje od Benfike. Žil Visente je neporažen na četiri protekla kola zaredom.



