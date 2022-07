CRVENO-BELI I KURIR DANAS TE NAGRAĐUJU! UČESTVUJ U NAGRADNOJ AKTIVACIJI - OSVOJ DRES CRVENE ZVEZDE I SPREMI SE ZA EVROPU!

Crvena zvezda se sprema za Evropu, a tim povodom zajedno s redakcijom Kurira organizovana je nagradna aktivacija preko Kurirovog Instagram profila pod nazivom „OSVOJI DRES CRVENE ZVEZDE I SPREMI SE ZA EVROPU “, u trajanju od 27. jula 2022. od 12 časova do ponedeljka, 1. avgusta 2022. do 20 časova.

Svakog dana, izuzev petka, kada je na programu Zvezdina utakmica, Kurir vam poklanja po jedan dres Crvene zvezde, ukoliko najbrže tačno odgovorite na postavljeno pitanje.

Nagradna aktivacija je u skladu sa akcijom koju su pokrenuli navijači aktuelnog šampiona države s ciljem da se na prvu utakmicu dođe u Zvezdinim dresovima, a tim povodom vas i Кings Кangva poziva da učestvujete u nagradnoj aktivaciji, kupite ulaznicu i budete deo spektakla.

- Nisam do sada imao priliku da igram pred punom Marakanom, ali slušam o tome svaki dan od saigrača. Jedva čekam da se to desi. Siguran sam da neću imati tremu, jer sam se već dobro uklopio u ekipu i da će me pesma sa tribina "naterati" da budem još bolji. Iskreno, svako veče gledam klipove kako Delije navijaju, ne mogu ni da zamislim kakav bi osećaj bio da postignem gol. Znam za akciju da svi navijači dođu u dresovima, sviđa mi se ideja - rekao je Кangva.

Za Кangvu će prva Zvezdina utakmica u Evropi biti ujedno i debi kada je reč o kontinentalnim takmičenjima. S obzirom na to da je na debiju za Crvenu zvezdu u Superligi postigao gol, ne bi bilo iznenađenje da to učini i u Evropi, pogotovo kad se uzme u obzir koliko je napadački potentan.

Tokom pet dana nagradne aktivacije, naši čitaoci će imati priliku da osvoje (redom po danima):

Prvi dres za sezonu 2022/23

Golmanski dres za sezonu 2022/23

Prva garnitura dresa za sezonu 2021/22

Druga garnitura dresa za sezonu 2021/22

Treća garnitura dresa za sezonu 2021/22

Pravila nagradne aktivacije:

Aktivacija se realizuje u periodu od 27.07.-01.08.2022. godine na Instagram profilu Kurira u organizaciji privrednog društva Adria Media Group doo, Vlajkovićeva br. 8 Beograd, pod brendom Kurir i Fudbalskog kluba Crvena Zvezda.

Tokom tog perioda, svi zainteresovani učesnici, mogu odgovarati na postavljena pitanja na Instagramu Kurira koja se tiču fudbala i Crvene zvezde. Najbrži učesnik koji da tačan odgovor biće pobednik dana i osvojiće jednu od 5 nagrada – dres Crvene zvezde.

Pobednici će biti objavljeni svakog dana (osim petka 29.07.) u 20 časova na Instagram profilu Kurira, tako što će biti tagovani na objavi sa profila sa kojeg su učestvovali

Nakon što pobednik bude izabran potrebno je da dostavi svoje lične podatke u dm Kurira u roku od 24h od momenta proglašenja (ime i prezime, adresu i broj telefona), kako bi ga Organizator kontaktirao oko preuzimanja nagrade

Uručenje/dostava nagrade će se vršiti u sedištu Kurira, u Vlajkovićževoj 8 u Beogradu ili dostavom na kućnu adresu – o čemu će dobitnik naknadno biti obavešten u dogovoru sa Organizatorom

Ukoliko se osoba koja je stekla pravo na nagradu ne javi, odnosno ne ostavi svoje podatke u dm, ili se ne pojavi u roku od 15 dana u slučaju ličnog preuzimanja nagrade, Organizator nije u obavezi da mu/joj dodeli nagradu i istu će dodeliti prvom sledećem najbržem takmičaru koji j edao tačan odgovor

Učešće na Nagradnoj aktivaciji je besplatno i na njoj mogu učestvovati svi punoletni građani Republike Srbije

Pravo učešća nemaju lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Nagradne aktivacije i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Nagradne aktivacije

Lične podatke učesnika Organizator će koristiti samo u administrativne svrhe. Ime i prezime učesnika odnosno njegovo ime koje koristi na društvenoj mreži sa koje učestvuje koristiće se isključivo u svrhu objave o dobitnicima, dok adresa i telefon učesnika neće biti objavljivani i koristiće se isključivo u svrhu pozivanja dobitnika, radi obaveštavanja, kao i radi preuzimanja dobijene nagrade. Lični podaci učesnika Nagradne aktivacije biće u potpunosti izbrisani iz svih zbirki Organizatora najkasnije u roku od mesec dana od završetka Nagradne aktivacije.

Učesnici učešćem u Nagradnoj aktivaciji pristaju na sve gore pomenute uslove.

Sve što je potrebno jeste da pomno pratite Kurir na društvenoj mreži Instagram i odgovorite na postavljeno pitanje. Jedan učesnik koji najbrže tačno odgovori na zadato pitanje biće izabran kao pobednik dana i osvojiće dres.

