JEDNODNEVNI SPORTSKI SPEKTAKL NA NOVOSADSKOM SAJMU: Defile rezultata sportista i prilika da izaberete svoj klub

Sajam sporta se od 2021. održava kao jedinstvena priredba, s obzirom na potrebu da se izlagači predstave na više borilišta, većem broju terena, poligona, ringova… Tako će biti i ove godine, a priredba koja će biti održana u Hali „Master“ i na Manježu Novosadskog sajma, u petak, 14. oktobra, najavljena je danas.

Pokrovitelji Sajma sporta su Grad Novi Sad i Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, a suorganizatori Gradska uprava za sport i omladinu, Gradski sportski savez i Savez za školski sport Grada Novog Sada.

- Pored rapidnog razvoja grada, što se tiče infrastrukture, i privrede i kulture, a u godini kada je Grad Novi Sad i Evropska prestonica kulture, važna je i krilatica „u zdravom telu, zdrav duh“. Cilj Grada Novog Sada, kao glavnog pokrovitelja Sajma sporta je da zajedno sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu, svim akcijama u toku godine radimo na masovnosti i pozitivnoj promociji sporta kao jedne kulturne kategorije tela i duha. Na duže staze ulažemo u zdravu naciju koja će moći da odgovori na sve obaveze i odgovornosti koje se pred nju postavljaju, bez obzira na to da li je to samoafirmacija, postizanje velikih uspeha za svoju zemlju i reprezentaciju ili je to jedan vid rekreacije i briga o telu i razvoju naše dece, a sutra i izrastanje u zdrave i sposobne ljude, rekao je Ognjen Cvjetićanin, član Gradskog veća za sport i omladinu. - Ulaganje u sport je i ušteda zdravstvu, a mi ćemo nastaviti da radimo i ulažemo u sport. Svim snagama ćemo se truditi preko naših organizacija, institucija, nevladinih organizacija, sporstskih udruženja i saveza da što više pomognemo i promovišemo sport kao pozitivnu kategoriju, zaključio je Cvjetićanin.

- Uzimajući u obzir da se skoro polovina sportskih klubova i organizacija AP Vojvodina nalazi upravo u Novom Sadu, logično je da se Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu kao institucija nađe na ovakvom Sajmu. Na Sajmu ćemo ove godine predstaviti jedan od najznačajnijih projekata, a to su sportske mape Vojvodine gde smo mi finansijeri, dok Sportski savez Vojvodine implementira taj projekat, rekao je Marko Adamović iz Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. – Reč je o projektu koji će objediniti svu sportsku infrastrukturu AP Vojvodine na jednoj platformi kojoj će građani lako moći da pristupe zbog informacija o sportskim objektima u kojima žele da treniraju. Nama će povratne informacije pomoći da vidimo gde treba da ulažemo budžetska sredstva, istakao je Adamović. – Ono što je naš fokus na ovogodišnjem Sajmu sporta je Festival boksa koji ćemo organizovati. To je jedna od aktivnosti projekta „Unapređenje boksa u prekograničnom regionu“ koji Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu sprovodi sa neprofitnom KFT organizacijom iz Segedina, a uz podršku Evropske unije, u okviru programa prekogranične saradnje Mađarske i Srbije. To obuhvata promotivne boks mečeve naših i boksera iz Mađarske. Za naše najmlađe posetioce ćemo imati kviz znanja o boksu uz pripremljene prigodne nagrade. Imaćemo i prezentaciju strategije razvoja boksa i tehnika u boksu, kao i prezentaciju o zdravoj ishrani sportista, dodao je Marko Adamović.

Sajam će, kao i ranije, pre svega biti usmeren ka deci školskog uzrasta, a jednodnevni događaj će okupiti veliki broj saveza koji su pozive uputili klubovima – svojim članovima. Odziv je veliki i kako kažu u Gradskom sportskom savezu u odnosu na prethodnu godinu i prijavljenih 100 klubova, sada ih ima 117.

1 / 6 Foto: Novosadski sajam

- Ovo je prilika da sportski savezi i klubovi prikažu svoje rezultate, svoje treninge, rekao je Mićo Radanović predsednik Gradskog sportskog saveza Novog Sada. - Sajam je sve popularniji što je za nas velika čast i zadovoljstvo, a ovo je jedinstvena prilika za decu da dođu, oprobaju se u nekim sportovima i izaberu pravi za sebe, dodao je Radanović.

Posetioce na Sajmu sporta očekuju sportovi sa loptom - košarka, odbojka, rukomet, fudbal, potom stoni tenis, kraljica sportova - atletika, boks, karate, džudo, sambo, rvanje, MMA, šah, golf, mačevanje, streljaštvo, gimnastika i ritmička gimnastika, moderan ples… Skijanje, plivanje, vaterpolo, hokej, planinarenje, biciklizam, ragbi, veslanje i slični sportovi za koje nije moguće obezbediti terene, biće promovisani na štandovima.

U sve segmente biće uključeni i oni koji su nedavno izašli iz školskih klupa, kao i stariji sugrađani i osobe sa invaliditetom. Sa Sajmom sporta, od kojeg se očekuje da po sadržaju, masovnosti, ali i vizuelno nadmaši prošlogodišnji sportski spektakl, poklapa se i prvi dan Konjičkog turnira u preponskom jahanju, koji će biti održan na Manježu Novosadskog sajma 14, 15. i 16. oktobra.

- Jedan od najlepših događaja na Sajmu je i Sajam sporta. On je dokazao da zaslužuje poseban, jedinstveni termin jer je to priredba koja svojom prirodom prevazilazi „sajam“. Kada se kaže „sajam“ prva pomisao su trgovina, pregovori, plaćanja, a ovde se daju ljubav i emocija, daju se energija i dobra volja. Umrežavaju se ljudi, a ta socijalna komponenta, taj nematerijalni benefit koji imaju učesnici i posetioci prevazilazi kupole Sajma, rekao je Nikola Lovrić, izvršni direktor za pravne i opšte poslove Novosadskog sajma. - Prošlogodišnji Sajam je prevazišao očekivanja, prosto „kao soko protutnjao“ i za sobom ostavio dobar utisak o kojem se govori i van granica Srbije, dodao je Lovrić.

Poziv da prisustvuju ovom jedinstvenom događaju je upućen i poznatim sportistima, sa željom da uveličaju Svečano otvaranje, ali i podele svoja iskustva i savete pre svih, najmlađim budućim atletama ili rekreativcima. Radno vreme Sajma sporta biće od 9 do 18 časova, a ulaz neće biti naplaćivan.

Promo tekst